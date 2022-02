Lider Nowoczesnej wysłał interpelacje do wszystkich szesnastu ministerstw. Chciał się dowiedzieć, jakie nagrody wypłacano w resortach w ubiegłym roku oraz ustalić, jakich gratyfikacji finansowych należy się spodziewać w kolejnym. Wysokość nagród podało siedem ministerstw, cztery przyznały, że żadnych dodatkowych środków nie było.

Niektórzy uznali jednak, że nie muszą odpowiadać nawet na poselską interpelację. Dlatego w zestawieniu przygotowanym przez Interię zabraknie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, MSWiA Mariusza Kamińskiego czy resortu obrony narodowej rządzonego przez Mariusza Błaszczaka.

- Na pewno ministerstwa, które nie odpowiedziały zdają sobie sprawę z tego, że przyznały nagrody wyższe niż w innych resortach. Odpowiedzi najpewniej udzieli ci, którzy uznali, że u nich wysokość nagród jest relatywnie nieduża. Będziemy drążyć - w rozmowie z Interią deklaruje Szłapka.

Najlepiej płaci Rau

Z odpowiedzi udzielonych przez poszczególne ministerstwa wynika, że najlepiej pracować dla ministerstwa mieszczącego się przy ul. Szucha 23 w Warszawie. W 2021 r. Zbigniew Rau przyznał bowiem nagrody w wysokości ponad 6,2 mln zł. Podzielono je pomiędzy pracowników resortu i placówek zagranicznych.

- Nagrody przyznane zostały pracownikom za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, wybitne rezultaty uzyskane w ramach realizacji powierzonych zadań, ukończenie trudnych, nienormatywnych projektów, rzetelne i terminowe wykonywanie zadań w trudnych warunkach lub pod presją czasu, ponadnormatywne zaangażowanie, wyróżniającą się jakość pracy, kreatywność, determinację prowadzącą do osiągania wyznaczonych celów - tłumaczy Piotr Wawrzyk, wiceszef MSZ. Jednocześnie podkreśla, że ani on, ani inni wiceministrowie w ramach nagród nie dostali ani grosza.

Numerem dwa wśród najbardziej hojnych ministrów jest resort Klimatu i Środowiska. Od 26 października zawiaduje nim Anna Moskwa, ale przez większość roku rządził tu Michał Kurtyka. Nagrody w 2021 r.? Łącznie blisko 5,6 mln zł - jak podkreśla pani minister - wypłacone zwykłym pracownikom, a nie kierownictwu.

Ostatnie miejsce na podium bezapelacyjnie należy się Adamowi Niedzielskiemu z Ministerstwa Zdrowia. W czasie pandemii jego urzędnicy zainkasowali łącznie ponad 3,1 mln zł. Warto dodać: jak przekazało ministerstwo, prawie 1,5 mln zł to pieniądze pozyskane ze środków europejskich. Na uwagę zasługuje również wicepremier Piotr Gliński. Minister kultury i dziedzictwa narodowego nie szczędzi grosza swoim urzędnikom: jak przekazał wiceminister Jarosław Sellin, w 2021 r. wypłacono im nagrody w łącznej kwocie sięgającej blisko 3 mln zł.

Kryją swoje finanse

Tak jak napisaliśmy wcześniej, aż pięciu ministrów nie odpowiedziało na interpelację poselską z pierwszej połowy lutego. Adam Szłapka uważa, że to żaden przypadek. - Jestem przekonany, że jeszcze większe nagrody znajdziemy na przykład resorcie Zbigniewa Ziobry - prognozuje poseł KO. - Sądzę, że ministrowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik też szczodrze nagradzają swoich pracowników. Na pewno będą chcieli to ukryć - dodaje.

Kiedy zapytaliśmy go o szczodrość w MSZ, odpowiedział bez wahania: - Pola do nagradzania nie ma, ale skoro mamy duże ministerstwo to mamy wiele nagród. Obserwowaliśmy spór o Turów, do tego niekorzystny dla Polski wyrok TSUE - komentuje Szłapka. - Na pewno "spektakularnym sukcesem" była próba nacjonalizacji dużego przedsiębiorstwa naszego głównego sojusznika (chodzi o TVN - red.), co doprowadziło do dużego kryzysu ze Stanami Zjednoczonymi. Brak interwencji MSZ jest w tym przypadku szczególnie absurdalny - uważa.

Polityk opozycji zastanawia się również nad nagrodami w resorcie wicepremiera Piotra Glińskiego. - Pieniądze dostali ci urzędnicy w ministerstwie, którzy zajmowali się obsługą takich ludzi jak Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości - nie ukrywa złośliwości lider Nowoczesnej. - Rozumiem, że to jest najważniejszy zasób Jarosława Kaczyńskiego - dodaje. Jak podało OKO.press, organizacje związane z Bąkiewiczem uzyskały w ubiegłym roku 3 mln zł z Funduszu Patriotycznego, obsługiwanego przez państwowy Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej.

Większość resortów poinformowała, że w przyszłym roku będą wypłacać nagrody ze specjalnie utworzonego funduszu nagród w wysokości 3 proc. planowanych wynagrodzeń osobowych.

Nagrody w poszczególnych ministerstwach:

Ministerstwo Zdrowia - 3 130 000,87 zł

Ministerstwo Sprawiedliwości - brak danych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych - 6 264 880 zł

Ministerstwo Sportu i Turystyki - brak danych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii - 30 500 zł

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - brak nagród

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - brak nagród

Ministerstwo Obrony Narodowej - brak danych

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 2 986 875, 80 zł

Ministerstwo Klimatu i Środowiska - 5 567 222 zł

Ministerstwo Infrastruktury - brak nagród

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - brak nagród

Ministerstwo Finansów - brak danych

Ministerstwo Edukacji i Nauki - 375 250 zł

Ministerstwo Aktywów Państwowych - 141 670,65 zł

Razem: 18 496 399,32 zł

Jakub Szczepański