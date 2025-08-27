W skrócie Ojciec zamordowanego kandydata na prezydenta Kolumbii, Miguela Uribe, ogłasza własny start w wyborach, chcąc kontynuować dziedzictwo syna.

Miguel Uribe Londono nawołuje do zjednoczenia społeczeństwa ponad podziałami i wzywa opinię publiczną do pójścia do urn w przyszłym roku.

Zdaniem eksperta, kandydatura Uribe Londono "ożywia" konserwatywną partię Centrum Demokratyczne w czasie narastającej fali przemocy i politycznych napięć w kraju.

W czerwcu, podczas jednego z wieców politycznych przed wyborami prezydenckimi w Kolumbii, doszło do postrzelenia jednego z kandydatów - Miguela Uribe. Polityk pozostawał w śpiączce przez ponad dwa miesiące. 11 sierpnia poinformowano o jego śmierci.

Kolumbia. Ojciec zamordowanego senatora startuje na prezydenta

We wtorek ojciec Miguela Uribe ogłosił, że zamierza zastąpić swojego syna w wyścigu prezydenckim.

- Moja kandydatura to próba podtrzymania dziedzictwa mojego syna i zbudowania bezpieczniejszej oraz bardziej dostatniej Kolumbii - zapowiedział, ogłaszając swoją kandydaturę Miguel Uribe Londono, przemawiający zza podium, na którym widniało logo kampanii jego syna.

72-latek nie jest w polityce nowicjuszem, jednak nigdy nie był szerzej znany opinii publicznej. W późnych latach 80. był członkiem rady miejskiej Bogoty, a na początku lat 90. senatorem Kolumbijskiej Partii Konserwatywnej.

Przed śmiercią syna nigdy nie planował startować w wyborach prezydenckich, a popularność zdobył dopiero podczas transmitowanego w telewizji pogrzebu syna, na którym wygłosił przemówienie, potępiając "pogrążanie się kraju w szaleństwie" pod rządami lewicowego Gustavo Petro i wezwał Kolumbijczyków do głosowania w przyszłorocznych wyborach.

- Razem możemy zbudować bezpieczną Kolumbię, gdzie ludzie nie będą bali się wychodzić z domów i gdzie właściciele firm nie będą musieli płacić haraczy gangom. Demokratyczną Kolumbię, w której rząd nie podsyca podziałów między bogatymi i biednymi, białymi i czarnymi, prawicą i lewicą - oświadczył na wtorkowym wiecu.

Ekspert: Miguel Uribe Londono "ożywieniem" dla Centrum Demokratycznego

Uribe Londono jest jednym z pięciu kandydatów startujących z ramienia konserwatywnej partii Centrum Demokratyczne, do której należał jego zmarły syn. Partia zapowiedziała, że w tym roku, na podstawie sondaży, wyłoni ostatecznego kandydata.

Sergio Guzman, analityk polityczny z Bogoty, powiedział agencji AP, że decyzja Uribe Londono o starcie w wyścigu prezydenckim "ożywia" Centrum Demokratyczne, które ma problemy ze znalezieniem popularnego kandydata w czasie, gdy lider ugrupowania, były prezydent Alvaro Uribe (zbieżność nazwisk przypadkowa - red.), walczy z zarzutami korupcji w kolumbijskich sądach.

Zdaniem eksperta, Uribe Londono, którego żona została zamordowana w latach 90., "symbolizuje ból wielu ofiar, zwłaszcza tych o konserwatywnych poglądach".

Kolumbia zmaga się z falą przemocy. W kraju wzmaga się terror

Dołączenie 72-latka do wyścigu prezydenckiego nastąpiło w czasie, gdy Kolumbia zmaga się z nową falą przemocy, wywołaną głównie przez ugrupowania rebelianckie i gangi narkotykowe, które próbują przejąć terytoria opuszczone przez FARC, partyzancka armię, która zawarła pokój z rządem w 2016 r.

W ubiegłym tygodniu siedem osób zginęło, gdy grupa bojowników FARC zdetonowała bombę samochodową przed bazą wojskową w trzecim co do wielkości mieście Kolumbii. W prowincji Antioquia z kolei rebelianci zestrzelili helikopter, który prowadził operację antynarkotykową, zabijając 13 policjantów.

Prezydent Petro próbował wynegocjować porozumienia pokojowe z pozostałymi w kraju grupami rebeliantów i zawarł z wieloma z nich zawieszenie broni, aby przyspieszyć negocjacje. Jednak te rozmowy pokojowe nie skutkowały spektakularnymi rezultatami, a krytycy prezydenta twierdzą, że jedynie pomogły one grupom rebelianckim się wzmocnić.

- Nie jestem jedynym ojcem, który stracił to, co kochał najbardziej - powiedział we wtorek Uribe Londono. - Chciałbym jednak być głosem ostatniego ojca, który musiał pogodzić się z okrutnym losem, jaki chcą nam narzucić przemocą i terrorem - dodał.

Źródło: Associated Press

