W środę o godz. 10:42 lokalnego czasu w Tokio zanotowano 35,3 st. C - wynika z danych Japońskiej Agencji Meteorologicznej (JMA). Przez wcześniejszych dziewięć dni temperatura w tym mieście również przekraczała próg 35 stopni. Tym samym pobity został rekord sprzed trzech lat.

Rekordowa seria w stolicy Japonii

W Tokio 10 dni z rzędu z upałami przekraczającymi 35 stopni Celsjusza zanotowano "pierwszy raz od początku pomiarów", czyli od 1875 roku - cytuje przedstawicieli JMA agencja informacyjna AFP.

Wcześniej najgorętszy nieprzerwany okres upałów zanotowano w stolicy Japonii od 25 czerwca do 3 lipca 2022 roku.

Po gorącym poranku mieszkańców dużej części Japonii najpewniej czeka jeszcze bardziej upalny dzień. JMA prognozuje, że w najgorętszych godzinach środy temperatury mogą sięgnąć 38 st. C, w miastach Maebashi w prefekturze Gunma oraz w miejscowości Kumagaya, w prefekturze Saitama. Z kolei w miastach Kofu i Saitama specjaliści spodziewają się do 37 stopni.

W samym Tokio w środę można się spodziewać maksymalnie 36 stopni, tyle samo będzie w miastach Iga oraz Takamatsu. Do 35 stopni będzie w miastach Fukushima, Nagoja, Osaka oraz Miyakonojo.

Japońskie władze wydały alerty pogodowe ostrzegające przed możliwym udarem cieplnym dla 22 prefektur, na obszarze rozciągającym się od regionu Tohoku na północnym wschodzie do Kiusiu na południowym zachodzie kraju.

W ubiegłym tygodniu z powodu upałów do szpitali trafiło ponad 8400 osób, a 12 zmarło.

Wyż trzyma się mocno, dalej będzie gorąco

Obecne upały to oznaka rekordowo gorącego lata. W tym roku czerwiec i lipiec były najcieplejsze w historii, a w sierpniu zanotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów w całym kraju. W mieście Isesaki było wtedy 41,8 st. C.

W 2025 roku dni z intensywnymi upałami, czyli z temperaturami przekraczającymi 35 stopni, łącznie było jak dotąd 23, co również jest nowym rekordem. Dotąd najgoręcej było w 2023 roku, kiedy takich dni zanotowano 22.

Wiele wskazuje na to, że na większe ochłodzenie w najbliższym czasie w Japonii nie ma co liczyć. Według prognoz JMA rozległy wyż utrzyma się w dużej części kraju, więc w najbliższym czasie dalej będzie gorąco.

Niewykluczone, że bardzo wysokie temperatury, znacznie przekraczające średnią wieloletnią, utrzymają się nad zdecydowaną większością Japonii przez najbliższe dwa tygodnie.

Źródło: NHK, Asahi.com, AFP

-----

Prezydent przeciwny podwyżce akcyzy i podatku cukrowego. Fogiel w ''Graffiti'': Obiecał w kampanii, że nie podpisze podwyżek podatków Polsat News Polsat News