Tusk obok Macrona i Merza. Lecą na wschód Europy, nieprzypadkowy moment

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Premier Polski, prezydent Francji i kanclerz Niemiec w środę przylecą do Mołdawii, aby wyrazić poparcie dla proeuropejskich sił przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. W Mołdawii istnieje poważna obawa rosyjskiej ingerencji w proces wyborczy.

Emmanuel Macron, Donald Tusk i Friedrich Merz pojawią się w Kiszyniowie. W środę Mołdawii obchodzi dzień niepodległości
Emmanuel Macron, Donald Tusk i Friedrich Merz pojawią się w Kiszyniowie. W środę Mołdawii obchodzi dzień niepodległościLUDOVIC MARINAFP

W skrócie

  • Przywódcy Polski, Francji i Niemiec odwiedzą Mołdawię, by wesprzeć proeuropejskie siły w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych.
  • Wizyta ma na celu przeciwdziałanie możliwej ingerencji Rosji w proces wyborczy w Mołdawii.
  • Mołdawska diaspora znacząco wsparła prozachodnią prezydent Maię Sandu w niedawnych wyborach.
  • Prorosyjskie ugrupowania planują wystartować razem, by przejąć władzę i zmienić kierunek polityczny kraju.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W środę do Kiszyniowa przylecą przywódcy Polski, Francji i Niemiec. 27 sierpnia Mołdawia świętuje 34. rocznicę uzyskania niepodległości.

Jest jeszcze drugi powód wizyty. Donald Tusk, Emmanuel Macron i Fridrich Merz chcą wesprzeć proeuropejskie siły przed zaplanowanymi na 28 września wyborami parlamentarnymi.

Politico przyznaje, że istnieje poważna obawa, iż Rosja przeprowadzi próbę ingerencji w głosowanie. Przejęcie władzy przez siły prorosyjskie oznaczałoby zejście Mołdawii ze ścieżki członkostwa w Unii Europejskiej.

Donald Tusk leci do Mołdawii. Jest komunikat KPRM

"Wizyta liderów ma na celu wsparcie proeuropejskiego kursu władz Mołdawii, szczególne w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych w tym kraju" - przekazała KPRM.

Zobacz również:

Ukraina luzuje przepisy. Część mężczyzn będzie mogła wyjechać z kraju
Ukraina - Rosja

Ukraina otworzy granice dla młodych mężczyzn. Będą mogli wyjechać z kraju

Artur Pokorski
Artur Pokorski

    Istnieje realny scenariusz zmiany władzy w Mołdawii. Prorosyjskie ugrupowania zapowiedziały, że we wrześniowych wyborach wystartują jako wspólny blok. Zabieg ten ma zwiększyć szansę na pokonanie obozu prozachodniego.

    Mołdawia. Przywódcy krajów UE jadą do Kiszyniowa, nieprzypadkowy moment

    "Dla naszego kraju najlepszym wyborem jest stanie u boku Francji, Niemiec, Polski i innych narodów naszego kontynentu w wielkiej rodzinie pokoju - Unii Europejskiej" - takie słowa mają paść z ust prezydent Mołdawii Mai Sandu podczas zapowiadanego na środę wiecu w stolicy. Do treści wystąpienia dotarł portal Politico.

    Strona niemiecka przyznaje, że wizyta przywódców w Mołdawii ma niebagatelne znaczenie w obliczu ostatnich doświadczeń dotyczących wojny w Ukrainie.

    - Nigdy więcej żaden z naszych sojuszników nie stanie samotnie w obliczu rosyjskiej agresji - zapewnił Jürgen Hardt z partii CDU.

    Zobacz również:

    Na obszarze Estonii spadł dron, w ziemi pojawiła się wyrwa po eksplozji. Maszyna najprawdopodobniej pochodzi z Ukrainy
    Świat

    Dron rozbił się w Estonii. Służby mają trop, wskazali na Ukrainę

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski

      Mołdawia. Wybory prezydenckie. Maia Sandu uzyskała reelekcję

      W 2024 roku Maia Sandu wygrała wybory prezydenckie w Mołdawii, zapewniając sobie reelekcję. W drugiej turze uzyskała ponad 55 proc. poparcia.

      Do ostatnich chwil ważyła się kwestia wyników referendum, w którym Mołdawianie decydowali, czy chcą członkostwa kraju w strukturach UE. Ostatecznie pomysł ten poparło 50,4 proc. głosujących.

      Na korzyść Sandu oraz sił proeuropejskich przeważyła mołdawska diaspora. 250 tys. głosujących poza granicami kraju w zdecydowanej większość poparło liberalną prezydent i jej program zacieśniania relacji z Zachodem.

      Podczas zeszłorocznych wyborów prorosyjski polityk opozycji Ilan Shor miał zorganizować grupę nakłaniającą do głosowania za pieniądze (1500 lei - red.) na wskazanego kandydata oraz zaznaczenia odpowiedzi "nie" w referendum - donosiły mołdawskie władze.

      Źródło: Politico

      Zobacz również:

      Evghenia Guțul (Jewgienija Gucuł) skazana na siedem lat więzienia
      Świat

      Polityczne trzęsienie ziemi w Mołdawii. Prorosyjska liderka skazana

      Marcin Jan Orłowski
      Marcin Jan Orłowski
      Krajewski w "Gościu Wydarzeń": Można czasem już zatęsknić za prezydentem DudąPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze