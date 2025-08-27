W skrócie Przywódcy Polski, Francji i Niemiec odwiedzą Mołdawię, by wesprzeć proeuropejskie siły w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych.

Wizyta ma na celu przeciwdziałanie możliwej ingerencji Rosji w proces wyborczy w Mołdawii.

Mołdawska diaspora znacząco wsparła prozachodnią prezydent Maię Sandu w niedawnych wyborach.

Prorosyjskie ugrupowania planują wystartować razem, by przejąć władzę i zmienić kierunek polityczny kraju.

W środę do Kiszyniowa przylecą przywódcy Polski, Francji i Niemiec. 27 sierpnia Mołdawia świętuje 34. rocznicę uzyskania niepodległości.

Jest jeszcze drugi powód wizyty. Donald Tusk, Emmanuel Macron i Fridrich Merz chcą wesprzeć proeuropejskie siły przed zaplanowanymi na 28 września wyborami parlamentarnymi.

Politico przyznaje, że istnieje poważna obawa, iż Rosja przeprowadzi próbę ingerencji w głosowanie. Przejęcie władzy przez siły prorosyjskie oznaczałoby zejście Mołdawii ze ścieżki członkostwa w Unii Europejskiej.

"Wizyta liderów ma na celu wsparcie proeuropejskiego kursu władz Mołdawii, szczególne w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych w tym kraju" - przekazała KPRM.

Istnieje realny scenariusz zmiany władzy w Mołdawii. Prorosyjskie ugrupowania zapowiedziały, że we wrześniowych wyborach wystartują jako wspólny blok. Zabieg ten ma zwiększyć szansę na pokonanie obozu prozachodniego.

"Dla naszego kraju najlepszym wyborem jest stanie u boku Francji, Niemiec, Polski i innych narodów naszego kontynentu w wielkiej rodzinie pokoju - Unii Europejskiej" - takie słowa mają paść z ust prezydent Mołdawii Mai Sandu podczas zapowiadanego na środę wiecu w stolicy. Do treści wystąpienia dotarł portal Politico.

Strona niemiecka przyznaje, że wizyta przywódców w Mołdawii ma niebagatelne znaczenie w obliczu ostatnich doświadczeń dotyczących wojny w Ukrainie.

- Nigdy więcej żaden z naszych sojuszników nie stanie samotnie w obliczu rosyjskiej agresji - zapewnił Jürgen Hardt z partii CDU.

W 2024 roku Maia Sandu wygrała wybory prezydenckie w Mołdawii, zapewniając sobie reelekcję. W drugiej turze uzyskała ponad 55 proc. poparcia.

Do ostatnich chwil ważyła się kwestia wyników referendum, w którym Mołdawianie decydowali, czy chcą członkostwa kraju w strukturach UE. Ostatecznie pomysł ten poparło 50,4 proc. głosujących.

Na korzyść Sandu oraz sił proeuropejskich przeważyła mołdawska diaspora. 250 tys. głosujących poza granicami kraju w zdecydowanej większość poparło liberalną prezydent i jej program zacieśniania relacji z Zachodem.

Podczas zeszłorocznych wyborów prorosyjski polityk opozycji Ilan Shor miał zorganizować grupę nakłaniającą do głosowania za pieniądze (1500 lei - red.) na wskazanego kandydata oraz zaznaczenia odpowiedzi "nie" w referendum - donosiły mołdawskie władze.

Źródło: Politico

