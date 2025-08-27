W skrócie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Danii wezwało amerykańskiego dyplomatę w związku z doniesieniami o tajnych działaniach obywateli USA na Grenlandii.

Według mediów działania te miały wpisywać się w strategię administracji Donalda Trumpa zmierzającą do przejęcia kontroli nad wyspą.

Amerykańska ambasada zaprzeczała kierowaniu operacjami przez rząd USA, podkreślając przyjazne stosunki z Grenlandią i Danią.

Minister spraw zagranicznych Danii, Lars Lokke Rasmussen, wezwał najwyższego rangą dyplomatę ambasady USA w Kopenhadze w związku z doniesieniami, że obywatele Stanów Zjednoczonych prowadzą operacje wywierania wpływu na Grenlandii. Informację podał w środę duński nadawca publiczny DR.

- Jakakolwiek próba ingerencji w wewnętrzne sprawy Królestwa Danii jest oczywiście nie do przyjęcia - podkreślił Rasmussen.

Minister dodał, że w związku z tym poprosił swoje ministerstwo o wezwanie amerykańskiego charge d'affaires do rozmowy. Obecnie misją dyplomatyczną USA w Kopenhadze kieruje Mark Stroh - podaje strona internetowa ambasady.

Tajne operacje na Grenlandii. W sprawę miało być zaangażowanych trzech obywateli USA

Według informacji duńskiego nadawcy publicznego DR, co najmniej trzech obywateli USA powiązanych z administracją byłego prezydenta Donalda Trumpa miało uczestniczyć w tajnych operacjach wywierania wpływu na terytorium Danii, w tym na Grenlandii.

Nadawca powołuje się na anonimowe źródła, nie ujawniając nazwisk zaangażowanych Amerykanów.

Duńska policja wskazuje, że Grenlandia była celem kampanii mającej na celu osłabienie relacji wyspy z Danią. Celem działań miało być m.in. przeniknięcie do społeczeństwa grenlandzkiego i wywieranie wpływu na jego mieszkańców.

Podczas wizyty w Nuuk na początku tego roku jeden z zaangażowanych Amerykanów sporządził listę Grenlandczyków, którzy popierają plany Trumpa dotyczące przejęcia wyspy, jak również osób sprzeciwiających się tym zamiarom.

Według źródeł DR Amerykanin próbował również nakłonić mieszkańców do zwrócenia uwagi na przypadki, które mogłyby przedstawić Danię w niekorzystnym świetle. Wśród wymienianych kontrowersji znalazły się historie m.in. o przymusowych deportacjach grenlandzkich dzieci

USA chcą przejąć Grenlandię? Media wskazują na trzyetapowy plan

Według doniesień duńskiego nadawcy publicznego rząd w Kopenhadze ocenia, że strategia Stanów Zjednoczonych dotycząca przejęcia Grenlandii została podzielona na trzy etapy.

Pierwszy z nich miał rozpocząć się od symbolicznej wizyty syna Donalda Trumpa w Nuuk. Jej celem miało być ocieplenie wizerunku byłego prezydenta USA i zbudowanie bardziej przychylnego gruntu pod dalsze działania.

Następnie przyszła faza nacisków dyplomatycznych na Danię. Przejawem tej taktyki była m.in. wizyta wiceprezydenta J.D. Vance'a, który w marcu udał się do amerykańskiej bazy Pituffik na Grenlandii i w przemówieniu ostro skrytykował Kopenhagę za to, że - jak twierdził - "zawiodła Grenlandczyków".

Wiosną strategia miała wejść w trzecią fazę, polegającą na stopniowym przenikaniu do życia społecznego Grenlandii i wywieraniu wpływu na jej mieszkańców.

Na Grenlandii prowadzono tajne operacje? Amerykańska ambasada odpowiada

DR zwróciła się do Białego Domu z pytaniem, czy administracja USA instruowała amerykańskich obywateli do prowadzenia operacji wpływu na Grenlandii. Na to pytanie nie udzielono jednak odpowiedzi. Głos zabrała natomiast amerykańska ambasada w Kopenhadze.

W przekazanym stanowisku podkreślono, że "indywidualni obywatele amerykańscy mogą prowadzić własne interesy na Grenlandii, jednak rząd USA nie kontroluje ani nie kieruje działaniami osób prywatnych". Dodano również, że Stany Zjednoczone "cenią sobie stosunki z rządami Grenlandii i Danii".

