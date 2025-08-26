- Naród izraelski chce zakończenia tej wojny i sprowadzenia zakładników do domu. Nie chcemy wiecznej wojny kosztem żołnierzy i porwanych - powiedziała przed zgromadzeniem w Tel Awiwie Noam Peri, której ojciec Chaim Peri został porwany przez Hamas 7 października 2023 r. i zamordowany w niewoli.

- Minął cały tydzień odkąd Hamas zaakceptował porozumienie, a premier Binjamin Netanjahu nic nie zrobił, zakładnicy zostali porzuceni, nie ma innego słowa - dodał przemawiający przed tłumami aktor Lior Aszkenazi. Zapowiedział też intensyfikację protestów, zapewniając, że "ci, którzy myśleli, że protesty osiągnęły swój szczyt, nic nie widzieli".

Izrael. Masowe protesty. Demonstranci zapowiadają zmianę taktyki

Według stacji Kanał 12 protestujący planują zmienić taktykę i celem kolejnych akcji ma być "zakłócanie rutyny" premiera Netanjahu i ministrów poprzez m.in. codzienne zgromadzenia pod ich domami, a także przed zebraniami rządu.

W rękach palestyńskich organizacji terrorystycznych w Strefie Gazy pozostaje 50 izraelskich zakładników. W ocenie wojska 28 z nich już nie żyje. Według sondaży większość Izraelczyków popiera zawarcie porozumienia z Hamasem, które pozwoliłoby na uwolnienie porwanych, nawet gdyby wiązało się to z ustępstwami wobec tej grupy.

Netanjahu od dawna deklaruje, że celem wojny jest nie tylko uratowanie zakładników, ale również całkowite pokonanie Hamasu i odsunięcie go od władzy. Opozycja i część opinii publicznej zarzucają jednak premierowi, że sabotuje rozmowy o rozejmie z Hamasem i przeciąga wojnę dla politycznych korzyści - by zadowolić niechętnych porozumieniu skrajnie prawicowych koalicjantów.

Propozycja rozejmu. Hamas przyjął rozwiązanie proponowane przez Katar i Egipt

W połowie sierpnia Hamas przyjął zaproponowaną przez Katar i Egipt najnowszą propozycję rozejmu. Według mediów umowa obejmuje zwolnienie części porwanych w zamian za czasowy rozejm i w ogólnych zarysach pokrywa się z propozycjami popieranymi wcześniej przez Izrael. Rzecznik MSZ Kataru Madżed Al-Ansari powiedział we wtorek, że rząd w Jerozolimie jeszcze nie odpowiedział na tę ofertę, chociaż "zgadza się ona w 90 proc. z żądaniami Izraela".

Netanjahu w ostatnich dniach mówił, że Izrael jest zainteresowany tylko całościowym porozumieniem, zakładającym uwolnienie wszystkich zakładników i fatyczną kapitulację Hamasu.

We wtorek wieczorem odbyło się posiedzenie izraelskiego gabinetu bezpieczeństwa. Na spotkaniu nie poruszono tematu częściowej umowy zaakceptowanej już przez Hamas - przekazał portal Times of Israel.

