Żołnierze przekroczyli granicę. Strzały w strefie zdemilitaryzowanej

"Po nadaniu komunikatów ostrzegawczych i strzałach ostrzegawczych naszego wojska północnokoreańscy żołnierze wycofali się na północ " - informuje Dowództwo Połączonych Szefów Sztabów, cytowane przez agencję AFP. To trzecia taka sytuacja w tym miesiącu. Ostatnia miała we wtorek. Wówczas linię demarkacyjną przekroczyło kilkudziesięciu północnokoreańskich żołnierzy. Seul twierdził, że poprzednie incydenty były przypadkowe.

Władimir Putin z wizytą u Kim Dzong Una

Podróż Władimira Putina do Korei Północnej to rewizyta po zeszłorocznym przybyciu Kim Dzong Una do Władywostoku. To właśnie wtedy przywódcy obiecali sobie zacieśnienie relacji obu państw, także w kwestiach militarnych.