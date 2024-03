Jego zdaniem "Zielony Ład trafi do kosza". - Mam pozytywny odbiór, myślę że zdążymy przed wyborami do PE w czerwcu - zaznaczył.

Zielony Ład. KE wprowadzi zmiany?

Kołodziejczak: Bardzo dobra wiadomość dla rolników

- W ostatnich tygodniach i dniach dużą aktywność w tym temacie wykazał premier Donald Tusk, który pokazał, że tego tematu nie odpuści. To obiecał rolnikom w tamtym tygodniu. To widzieli też najważniejsi politycy w Unii Europejskiej, to widziała też sama przewodnicząca KE. To jest ogromny sukces polskiego rządu - dodał.