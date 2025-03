Najciekawsza zresztą jest owa dynamika, gdy znajdują się u władzy po raz drugi. Albowiem politycy, którzy obiecują "rozwalić system", gdy wracają do steru rządów są doświadczeni, bardziej pewni siebie, słusznie uważają, że ich legitymacja wyborcza jest poniekąd mocniejsza. W kontekście powrotu do władzy prezydent Donald Trump w kampanii wyborczej dodawał także sformułowanie: "bardziej kompetentni" - ale tutaj oczywiście go poniósł retoryczny talent.