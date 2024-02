Deklaracja Janusza Wojciechowskiego. Odpowiedział prezesowi PiS

W piątek rano swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił prezes PiS. - Sądzę, że pan komisarz, i dzisiaj go będę telefonicznie, bo nie mogę inaczej, prosił o to: powinien zakończyć swoją misję - powiedział Jarosław Kaczyński.

Dopytywany o te słowa Wojciechowski odpowiedział, że "nie odbierał dzisiaj telefonu". - Wypowiem się na temat mojej działalności za kilka dni . Prawdopodobnie to będzie w czwartek. Dzisiaj żadnych takich decyzji nie planuję - zapowiedział.

Protest rolników. Janusz Wojciechowski zabrał głos

Wojciechowski, nawiązując do ogólnoeuropejskich protestów, przyznał, że nie czuje się za nie odpowiedzialny. - W Niemczech chodziło o dopłaty do paliwa, we Francji o sprawy podatkowe, w Holandii o przepisy krajowe ograniczające hodowlę - wyliczał.