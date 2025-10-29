W skrócie Donald Trump zwolnił członków Komisji Sztuk Pięknych (CFA), dążąc do zastąpienia ich osobami popierającymi politykę 'America First'.

Zwolnienia zbiegły się w czasie z ogłoszeniem przez Trumpa planów budowy łuku triumfalnego i nowej sali balowej przy Białym Domu.

Komisja CFA tradycyjnie opiniuje projekty architektoniczne w Waszyngtonie i doradza prezydentowi oraz Kongresowi.

Informację o zwolnieniu członków CFA jako pierwszy podał "The Washington Post", a później potwierdził ją w rozmowie z jednym z urzędników Białego Domu także NBC News.

Jak przekazał współpracownik Donalda Trumpa, trwają przygotowania do powołania nowych członków komisji, którzy "będą bardziej zgodni z polityką prezydenta 'America First' (z ang. 'Ameryka pierwsza' - red.)". Wcześniejszy skład CFA ustanowiony został jeszcze za prezydentury Joe Bidena.

USA. Trump zwalnia członków komisji. Mieli opiniować jego pomysły

NBC News przekazuje, że wypowiedzenia "ze skutkiem natychmiastowym" przesłano za pośrednictwem wiadomości e-mail.

Odwołanie członków komisji nastąpiło krótko po tym, jak Trump ujawnił swoje plany budowy wzdłuż rzeki Potomak łuku triumfalnego, wzorowanego na tym z Paryża, a także sali balowej, powstającej w miejscu zburzonego już skrzydła wschodniego Białego Domu.

Co nie bez znaczenia, National Trust for Preservation, organizacja non-profit powołana przez Kongres w celu ochrony zabytkowych budynków, wysłała w zeszłym tygodniu list do administracji Trumpa. Zaapelowano w nim o wstrzymanie rozbiórki wschodniego skrzydła do czasu zatwierdzenia planów właśnie przez CFA oraz National Capital Plannig Commission, która jest również odpowiedzialna za przegląd i opiniowanie projektów architektonicznych w Waszyngtonie.

Urzędnik Białego Domu twierdzi tymczasem, że plany zostaną przedłożone NCPC "wkrótce, gdy nadejdzie na to czas". Przewodniczącym NCPC jest aktualnie powołany w lipcu asystent prezydenta USA William Scharf.

Biały Dom kontynuuje wymianę kadr. Mają popierać politykę Trumpa

Jak czytamy na stronie CFA, jej zadaniem jest doradzanie prezydentowi, Kongresowi i rządowi Dystryktu Kolumbii "w kwestiach wzornictwa, i estetyki, ponieważ wpływają one na interesy federalne i chronią godność stolicy kraju".

W historii amerykańskiej administracji istnieje precedens omijania Komisji Sztuk Pięknych i kontynuowania planów budowy bez jej zgody. W 1947 r. CFA odradzała prezydentowi Harry'emu Trumanowi budowę balkonu na południowym portyku Białego Domu, ale Truman wymienił członków komisji i mimo to kontynuował remont.

CFA została powołana przez Kongres w 1910 r. W przeszłości przeanalizowała ona m.in. projekt pierwszej damy Melanii Trump z 2019 r., zakładający budowę pawilonu tenisowego przy Białym Domu w czasie pierwszej kadencji Trumpa. Projekt ukończono w 2020 r.

