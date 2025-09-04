Giorgio Armani nie żyje. Legendarny projektant miał 91 lat

Giorgio Armani nie żyje. O śmierci włoskiego projektanta mody i współzałożyciela przedsiębiorstwa Giorgio Armani poinformował w czwartek dom mody. "Odszedł spokojnie, otoczony bliskimi" - napisano w komunikacie. Miał 91 lat.

Giorgio Armani
"Z głębokim smutkiem Grupa Armani ogłasza odejście swojego twórcy, założyciela i niestrudzonej siły napędowej: Giorgio Armaniego" - przekazał w komunikacie dom mody.

"Pan Armani, jak zawsze nazywali go z szacunkiem i podziwem pracownicy i współpracownicy, odszedł spokojnie, otoczony bliskimi. Niestrudzenie pracował do ostatnich dni, poświęcając się firmie, jej kolekcjom oraz różnorodnym i stale zmieniającym się projektom, zarówno istniejącym, jak i będącym w trakcie realizacji"

W ostatnich tygodniach Armani, nazywany królem włoskiej mody, nie pokazywał się publicznie z powodu choroby.

