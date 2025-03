W swym sobotnim oświadczeniu w Berlinie Baerbock jasno określiła winnego wojny w Ukrainie. - Nie ma wątpliwości co do tego, kto jest brutalnym agresorem, a kto odważnym obrońcą (...), kto jest sprawcą, a kto ofiarą - powiedziała minister. - Nikt więc nie powinien błądzić w stosunku do wroga. Siedzi sam na Kremlu, a nie w Kijowie czy Brukseli - podkreśliła Annalena Baerbock.