W skrócie Wołodymyr Zełenski spotyka się z papieżem Leonem XIV w tle ważnych rozmów z europejskimi przywódcami.

Premier Włoch Giorgia Meloni deklaruje wsparcie dla Ukrainy, wskazując na potrzebę jedności europejskich i amerykańskich partnerów.

Włoskie media wskazują, że prezydent Ukrainy szuka poparcia w Europie, by wyjść z politycznego narożnika.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po wizytach w Londynie i Brukseli będzie we wtorek w Rzymie. Papież przyjmie przywódcę Ukrainy dokładnie pięć miesięcy po ich poprzednim spotkaniu, które odbyło się również w Castel Gandolfo.

Po ich rozmowie w lipcu informowano, że Leon XIV potwierdził gotowość przyjęcia w Watykanie reprezentantów Rosji i Ukrainy na negocjacjach.

Wojna w Ukrainie. Papież: Włochy mogłyby odegrać rolę mediatora

Do kolejnego spotkania papieża i prezydenta dojdzie w dniach intensywnych europejskich konsultacji dotyczących wysiłków podejmowanych przez USA na rzecz porozumienia pokojowego w wojnie Rosji z Ukrainą.

O tym, że Europa powinna uczestniczyć w tych rozmowach, papież mówił podczas konferencji prasowej 2 grudnia na pokładzie samolotu lecącego z Bejrutu do Rzymu. Ponadto wyraził wtedy opinię, że to Włochy mogłyby odegrać ważną rolę mediatora.

Włochy. Wołodymyr Zełenski z wizytą u Giorgii Meloni. Ulubienica Trumpa mówi o jedności

O godzinie 15.00 Zełenski zostanie przyjęty przez premier WłochGiorgię Meloni w jej kancelarii - Palazzo Chigi. Szefowa włoskiego rządu uważana jest za sojuszniczkę prezydenta USA Donalda Trumpa i jednocześnie stanowczo deklaruje niewzruszone poparcie dla Ukrainy.

W poniedziałek Meloni uczestniczyła w wideokonferencji z europejskimi liderami i Zełenskim, którzy w Londynie dyskutowali o wspólnej pracy nad amerykańskim planem pokojowym dla Ukrainy.

Włoski rząd w wydanym komunikacie poinformował potem, że Meloni mówiła o potrzebie jedności stanowisk europejskich partnerów i Stanów Zjednoczonych, by osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój.

Meloni spotka się z prezydentem Zełenskim tuż po tym, gdy we Włoszech odbyła się polityczna dyskusja na temat rządowego dekretu, który umożliwi także w przyszłym roku wysyłanie pomocy wojskowej dla Ukrainy. W poniedziałek szef MSZ, wicepremier Antonio Tajani zapewnił w wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera", że dekret ten zostanie wydany.

Włochy. Media: Zełenski próbuje wyjść z narożnika

Tuż przed przyjazdem prezydenta Zełenskiego Tajani oświadczył: - Zawsze wspieramy Ukrainę tak długo, jak trwa tam wojna, ale pracujemy też wszyscy na rzecz pokoju.

- Włochy są gotowe zrobić wszystko, co trzeba, by doprowadzić do zawieszenia broni i do zakończenia wojny, która spowodowała setki tysięcy ofiar - dodał wicepremier.

Włoska agencja Ansa w analizie przed wizytą prezydenta Ukrainy w Rzymie odnotowała, że podczas prowadzonych w tych dniach rozmów "próbuje on wyjść z narożnika, do którego zapędził go Donald Trump" zarzucając mu rozczarowujące podejście do negocjacji. Zełenski, dodano, szuka poparcia europejskich przywódców w sprawie mediacji z Białym Domem.

Wtorkowe rozmowy w Wiecznym Mieście mogą przynieść odpowiedź na stawiane pytanie, czy takiej mediacji podejmie się premier Giorgia Meloni.

