Polityka zagraniczna Donalda Tuska. Polacy ocenili, jak radzi sobie premier
Politykę zagraniczną prowadzoną przez Donalda Tuska negatywnie ocenia blisko 46 proc. ankietowanych - wynika z nowego sondażu UCE Research. Inaczej uważa z kolei nieco ponad 38 proc. Wciąż pozostaje grupa respondentów, która ma problem z jednoznaczną oceną działań premiera na arenie międzynarodowej.
W skrócie
- W sondażu UCE Research 45,9 proc. Polaków negatywnie ocenia politykę zagraniczną Donalda Tuska.
- 38,3 proc. ankietowanych wyraża pozytywną opinię, a 15,8 proc. jest niezdecydowanych.
- W najnowszym rankingu Politico to Karol Nawrocki, a nie Tusk, został uznany za jedynego Polaka wśród najważniejszych postaci europejskiej polityki.
W najnowszym sondażu UCE Research, przeprowadzonym na zlecenie Onetu, Polki i Polaków zapytano: "Jak ocenia pan/pani politykę zagraniczną prowadzoną przez rząd Donalda Tuska?".
Politykę zagraniczną premiera negatywnie ocenia łącznie 45,9 proc. ankietowanych, z czego 27,1 proc. "zdecydowanie negatywnie", a 18,8 proc. "raczej negatywnie".
Odmiennego zdania jest z kolei 38,3 proc. respondentów biorących udział w tym badaniu. 24,2 proc. "zdecydowanie pozytywnie" ocenia politykę zagraniczną prowadzoną przez szefa polskiego rządu, a 24,2 proc. "raczej pozytywnie".
Zdania w tej kwestii nie ma natomiast 15,8 proc. ankietowanych.
Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.
Ranking Politico. Donald Tusk wypadł z zestawienia, zastąpił go Karol Nawrocki
Z kolei w opublikowanym we wtorek prestiżowym rankingu Politico zamiast Donalda Tuska pojawił się prezydent Karol Nawrocki.
W zestawieniu 28 najpotężniejszych osób kształtujących europejską politykę w nadchodzącym roku, nad którym pracują dziennikarze, nie uwzględniono szefa polskiego rządu.
Przypomnijmy, że na liście z 2024 roku Donald Tusk ujęty był w rankingu w kategorii "Wiatr Zmian", a w zestawieniu na obecny rok był trzeci w kategorii "Działacze Europy". Tym razem to Karol Nawrocki, jako jedyny Polak, znalazł się w rankingu, zajmując 23. miejsce.