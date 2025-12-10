W skrócie W sondażu UCE Research 45,9 proc. Polaków negatywnie ocenia politykę zagraniczną Donalda Tuska.

38,3 proc. ankietowanych wyraża pozytywną opinię, a 15,8 proc. jest niezdecydowanych.

W najnowszym rankingu Politico to Karol Nawrocki, a nie Tusk, został uznany za jedynego Polaka wśród najważniejszych postaci europejskiej polityki.

W najnowszym sondażu UCE Research, przeprowadzonym na zlecenie Onetu, Polki i Polaków zapytano: "Jak ocenia pan/pani politykę zagraniczną prowadzoną przez rząd Donalda Tuska?".

Politykę zagraniczną premiera negatywnie ocenia łącznie 45,9 proc. ankietowanych, z czego 27,1 proc. "zdecydowanie negatywnie", a 18,8 proc. "raczej negatywnie".

Nowy sondaż. Jak Polacy oceniają politykę zagraniczną Donalda Tuska?

Odmiennego zdania jest z kolei 38,3 proc. respondentów biorących udział w tym badaniu. 24,2 proc. "zdecydowanie pozytywnie" ocenia politykę zagraniczną prowadzoną przez szefa polskiego rządu, a 24,2 proc. "raczej pozytywnie".

Zdania w tej kwestii nie ma natomiast 15,8 proc. ankietowanych.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI - Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

Ranking Politico. Donald Tusk wypadł z zestawienia, zastąpił go Karol Nawrocki

Z kolei w opublikowanym we wtorek prestiżowym rankingu Politico zamiast Donalda Tuska pojawił się prezydent Karol Nawrocki.

W zestawieniu 28 najpotężniejszych osób kształtujących europejską politykę w nadchodzącym roku, nad którym pracują dziennikarze, nie uwzględniono szefa polskiego rządu.

Przypomnijmy, że na liście z 2024 roku Donald Tusk ujęty był w rankingu w kategorii "Wiatr Zmian", a w zestawieniu na obecny rok był trzeci w kategorii "Działacze Europy". Tym razem to Karol Nawrocki, jako jedyny Polak, znalazł się w rankingu, zajmując 23. miejsce.

