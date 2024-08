Szef węgierskiej dyplomacji odpowiedział na pismo wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Valdisa Dombrovskisa, w którym zapewnił on, że dostawy ropy na Węgry i Słowację nie są zagrożone przez nałożenie przez Ukrainę sankcji na rosyjski Łukoil . Przedstawiciel KE dodał, że przez Chorwację przebiega inny ropociąg, którym można dostarczać surowiec.

Ukraina pod koniec czerwca nałożyła sankcje na Łukoil, jeden z największych rosyjskich koncernów naftowych, zakazując mu jakiejkolwiek działalności na terytorium kraju i wstrzymując przepływ ropy do słowackich i węgierskich rafinerii przez swoje rurociągi.

KE ma propozycję dla Węgier. Chodzi o dostawę ropy

Szijjarto przypomniał w piątek, że Węgry i Słowacja zwróciły się do KE półtora tygodnia temu w związku z decyzją Ukrainy, która - zdaniem węgierskiego ministra - zagraża bezpieczeństwu dostaw do dwóch państw. Polityk dodał, że list Dombrovskisa "po raz kolejny udowadnia, że 'Ukraińcy mogą zrobić z państwami członkowskimi UE, co chcą'".