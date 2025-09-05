"Wykrywacz broni atomowej" krąży nad Norwegią. Odpowiedź na testy Rosjan
Okolice Morza Barentsa i północnej Norwegii od kilku dni są patrolowane przez amerykańską maszynę określaną mianem "wykrywacza broni atomowej". Chodzi o samolot WC-135R, który należy do Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Ruch USA ma związek z testem nowej broni przez Rosjan.
W skrócie
- Maszyna USA została wysłana nad północną Norwegię, by wykryć ślady użycia broni nuklearnej po rosyjskich testach rakiet.
- Samolot posiada zaawansowane czujniki wykrywające radioaktywne cząstki w atmosferze.
- Testowany w Rosji pocisk 9M730 Burevestnik ma teoretycznie nieograniczony zasięg dzięki napędowi nuklearnemu.
Maszyna została zaprojektowana do wyszukiwania śladów użycia broni nuklearnej. Zainstalowane na jej pokładzie czujniki analizują próbki powietrza i wykrywają radioaktywne cząstki unoszące się w atmosferze. Amerykanie posiadają trzy takie samoloty.
Magazyn "Forsvarets Forum" przekazał, że jedna z tych maszyn kilka dni temu miała zostać skierowana nad północną Norwegię. Jej zadaniem ma być ocena skutków testów nowych rosyjskich pocisków.
Norwegia. "Wykrywacz broni atomowej" z USA pojawił się nad częścią kraju
Jak czytamy w publikacji, "nie jest to pierwszy raz, kiedy samolot ten znajduje się w norweskiej przestrzeni powietrznej". Dodano jednak, że loty "wykrywaczy broni atomowej" z włączonym transponderem "nie są wśród nich czymś powszechnym".
Oceniono, że włączony transponder mógł sygnalizować chęć bycia widocznym na radarach, a także zaprezentowanie swoich możliwości. "Forsvarets Forum" przekazał, że trasa samolotu wiodła z miejscowości Mildenhall w Wielkiej Brytanii, przez Norwegię, a następnie nad Morze Barentsa i z powrotem.
Na poligonie na archipelagu Nowa Ziemia Rosjanie mieli sprawdzać rakiety 9M730 Burevestnik. Uzbrojone w głowice termonuklearne dzięki napędowi nuklearnemu mogą mieć teoretycznie nieograniczony zasięg.
Według norweskiego magazynu testy pocisku znanego w kodzie NATO jako "Skyfall" mają potrwać do najbliższej soboty.