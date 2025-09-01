W skrócie Rosja grozi Norwegii zamknięciem wód terytorialnych dla jej statków rybackich, jeśli Oslo nie cofnie sankcji wobec rosyjskich firm rybackich.

Wstrzymanie handlu rybami między tymi krajami może poważnie zachwiać europejskim rynkiem rybołówstwa i skutkować niedoborem ryb morskich.

Moskwa wykorzystuje sektor rybołówstwa jako sposób na obejście sankcji i źródło znacznych dochodów z eksportu.

Rosyjskie firmy Norebo i Murman Seafood zostały objęte sankcjami w związku z podejrzeniami o próby sabotażu. Należące do nich statki miały szpiegować europejską infrastrukturę.

W odpowiedzi Moskwa grozi Oslo zamknięciem swoich wód terytorialnych dla norweskiej floty, co oznaczałoby tąpnięcie na rynku rybołówstwa, a nawet stworzyłoby zagrożenie dla środowiska naturalnego przez ryzyko przełowienia kluczowych gatunków.

Dlaczego Rosja próbuje rozdawać w tym sektorze karty? To właśnie Moskwa jest głównym dostawcą "białej ryby" (ryb morskich o białym mięsie, takich jak dorsz czy halibut). Trafiały one na stoły Europejczyków głównie przez porty w Holandii, gdzie docierały na rosyjskich jednostkach nieobjętych sankcjami lub po wcześniejszym przeładowaniu na statki pod banderą europejskich krajów.

Sankcje. Rybołówstwo wyjściem awaryjnym dla Putina

Jak zauważa Biełsat, Rosja znalazła w tym procesie sposób na podreparowanie finansów czerpanych z handlu zagranicznego, które po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie zostały nadszarpnięte przez europejskie sankcje.

Grupa dziennikarzy śledczych Spit Collective z Amsterdamu prześledziła działalność holenderskiego portu morskiego, dowodząc, że rosyjski handel rybami morskimi kwitnie tam na potęgę. Co więcej, w porcie działała wspomniana firma Norebo.

W 2023 roku do Europy przez Holandię miało trafić łącznie 98 milionów kilogramów ryb. Znaczną część z nich, według dziennikarzy, miały stanowić "złote ryby Putina".

Produkty rybołówstwa są w większości zwolnione z europejskich sankcji. Szacuje się, że po ropie naftowej i zbożu stanowią trzecie największe rosyjskie źródło dochodu z eksportu.

