Rosja stawia Norwegii ultimatum. Putin ma asa w rękawie
Moskwa grozi zamknięciem wód terytorialnych dla norweskich statków rybackich, jeśli władze w Oslo nie rozważą cofnięcia sankcji wobec dwóch rosyjskich firm: Norebo i Murman Seafood. Wstrzymanie handlu mogłoby zachwiać rynkiem.
W skrócie
- Rosja grozi Norwegii zamknięciem wód terytorialnych dla jej statków rybackich, jeśli Oslo nie cofnie sankcji wobec rosyjskich firm rybackich.
- Wstrzymanie handlu rybami między tymi krajami może poważnie zachwiać europejskim rynkiem rybołówstwa i skutkować niedoborem ryb morskich.
- Moskwa wykorzystuje sektor rybołówstwa jako sposób na obejście sankcji i źródło znacznych dochodów z eksportu.
Rosyjskie firmy Norebo i Murman Seafood zostały objęte sankcjami w związku z podejrzeniami o próby sabotażu. Należące do nich statki miały szpiegować europejską infrastrukturę.
W odpowiedzi Moskwa grozi Oslo zamknięciem swoich wód terytorialnych dla norweskiej floty, co oznaczałoby tąpnięcie na rynku rybołówstwa, a nawet stworzyłoby zagrożenie dla środowiska naturalnego przez ryzyko przełowienia kluczowych gatunków.
Dlaczego Rosja próbuje rozdawać w tym sektorze karty? To właśnie Moskwa jest głównym dostawcą "białej ryby" (ryb morskich o białym mięsie, takich jak dorsz czy halibut). Trafiały one na stoły Europejczyków głównie przez porty w Holandii, gdzie docierały na rosyjskich jednostkach nieobjętych sankcjami lub po wcześniejszym przeładowaniu na statki pod banderą europejskich krajów.
Sankcje. Rybołówstwo wyjściem awaryjnym dla Putina
Jak zauważa Biełsat, Rosja znalazła w tym procesie sposób na podreparowanie finansów czerpanych z handlu zagranicznego, które po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie zostały nadszarpnięte przez europejskie sankcje.
Grupa dziennikarzy śledczych Spit Collective z Amsterdamu prześledziła działalność holenderskiego portu morskiego, dowodząc, że rosyjski handel rybami morskimi kwitnie tam na potęgę. Co więcej, w porcie działała wspomniana firma Norebo.
W 2023 roku do Europy przez Holandię miało trafić łącznie 98 milionów kilogramów ryb. Znaczną część z nich, według dziennikarzy, miały stanowić "złote ryby Putina".
Produkty rybołówstwa są w większości zwolnione z europejskich sankcji. Szacuje się, że po ropie naftowej i zbożu stanowią trzecie największe rosyjskie źródło dochodu z eksportu.