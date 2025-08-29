Szwedzi stawiają na ochronę Bałtyku. Opracowują nową broń

Szwedzkie Siły Zbrojne razem z koncernem Saab opracowują dużego, podwodnego drona, którego zadaniem będzie monitorowanie i odpieranie zagrożeń na Morzu Bałtyckim. Bezzałogowa konstrukcja ma wejść do produkcji seryjnej po testach na morzu, które zaplanowane są na przyszły rok.

Okręt patrolowy HMS Carlskrona i inne szwedzkie jednostki na Bałtyku w przyszłości może być wpierany przez drony podwodne
Okręt patrolowy HMS Carlskrona i inne szwedzkie jednostki na Bałtyku w przyszłości może być wpierany przez drony podwodneJOHAN NILSSONAFP

Szwedzkie Siły Zbrojne zapewniają w komunikacie, że współpraca z Saabem umożliwi "szybki rozwój zaawansowanych systemów, które wzmacniają potencjał morski Szwecji i chronią infrastrukturę cywilną".

Obecnie trwają prace nad dużym, autonomicznym dronem podwodnym, które rozwijają zdolności wykrywania, monitorowania i odpierania zagrożeń na Bałtyku.

Morze Bałtyckie. Szwedzi budują podwodnego drona

Wskazano na potrzebę ochrony wód Morza Bałtyckiego, które mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania państwa.

"Znaczna część szwedzkiego importu i eksportu odbywa się drogą morską, a wzdłuż dna morskiego biegną kable i rury, które dostarczają nam na przykład internet i energię" - podkreślono w komunikacie.

    "W ramach wspólnego projektu opracujemy i zademonstrujemy system LUUV (Large Uncrewed Undersea Vehicle). LUUV to duży, bezzałogowy i autonomiczny dron podwodny, podobny do miniaturowej łodzi podwodnej bez załogi" - czytamy.

    Dron ma samodzielnie wykrywać, monitorować i reagować na zagrożenia.

    Obecnie trwają prace rozwojowe, a latem przyszłego roku planuje się wykonanie pierwszych prób na morzu. W dalszej perspektywie planuje się rozpoczęcie produkcji seryjnej.

