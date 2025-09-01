Do incydentu doszło w niedzielę po południu, w trakcie lotu Ursuli von der Leyen z Warszawy do Płowdiwu. Jak donosi FT, piloci nie otrzymali pomocy nawigacyjnej, która umożliwia bezpieczne lądowanie. - GPS na całym lotnisku przestał działać - poinformował jeden z anonimowych urzędników, do których dotarło medium.

Samolot z przewodniczącą Komisji Europejskiej na pokładzie został zmuszony do godzinnego krążenia nad lotniskiem. Rozmówcy FT wskazują, że nie ma wątpliwości, że doszło do zewnętrznej ingerencji. Podejrzewane o nią są rosyjskie służby.

Zakłócenia GPS podczas lotu Ursuli von der Leyen. Podejrzenie pada na Rosję

FT podaje, że doszło do zagłuszenia i fałszowania sygnału GPS, uniemożliwiającego dostęp do systemu nawigacyjnego. Działania te coraz częściej wykorzystywane są przez Rosję, m.in. do zakłócania lotniczego ruchu cywilnego.

Liczba przypadków tego rodzaju aktywności znacznie wzrosła od czasu wybuchu wojny w Ukrainie. Obserwowana jest przede wszystkim w regionie Morza Bałtyckiego i w Europie Wschodniej.

Pod koniec lipca estoński minister spraw wewnętrznych Igor Taro ostrzegał, że Rosja przenosi sprzęt do zakłócania sygnału GPS coraz bliżej NATO. Transport miał zostać zauważony ok. 20 km od granicy rosyjsko-estońskiej.

