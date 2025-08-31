Japonia dostała nową broń. Pociski mogą zagrozić militarnym potęgom
Obsługujący pociski dalekiego zasięgu system rakiet Typhon będzie w najbliższym czasie stacjonował na obszarze Japonii. Amerykanie podjęli taką decyzję w związku ze zbliżającymi się manewrami Resolute Dragon 2025 oraz w odpowiedzi na ostatnie ćwiczenia Rosji na Morzu Japońskim. Moskwa i Pekin krytykują nowy ruch USA na Dalekim Wschodzie.
Według japońskiego dziennika "The Japan Times" dostarczenie tego systemu do Japonii ma się zbiec z manewrami Resolute Dragon 2025. Są to jedne z największych ćwiczeń dwustronnych między Japonią a Stanami Zjednoczonymi, które w tym roku zaczną się 11 września.
Stany Zjednoczone ujawniły w piątek, że zdecydowały się na wykorzystanie w manewrach tego systemu po tym, jak rosyjskie wojsko przeprowadziło przed kilkoma dniami ćwiczenia na Morzu Japońskim.
System ten, oficjalnie znany jako Mid-Range Capability, może odpalać pociski manewrujące SM-6 i Tomahawk. Pocisk SM-6 ma zasięg ponad 320 km, a pocisk manewrujący Tomahawk może sięgać celów oddalonych nawet o 1,5 tys. km. System z łatwością może być przemieszczany z miejsca na miejsce.
Japonia. Dostaną broń dalekiego zasięgu od USA. Zagrożenie dla trzech potęg
Jak zauważył portal Armyrecognition, rozmieszczenie tego systemu w Japonii niesie ze sobą poważne implikacje dla Chin, Rosji i Korei Północnej. Dla Chin jest silnym czynnikiem odstraszającym, ponieważ trudne do wykrycia amerykańskie pociski będą w stanie zagrozić ich wschodnim regionom przybrzeżnym, znacznej części Cieśniny Tajwańskiej i wszystkim chińskim operacjom na Morzu Wschodniochińskim.
Jest to też poważne zagrożenie dla rosyjskiej stosunkowo skromnej floty rozmieszczonej na Pacyfiku i dla rosyjskich terytoriów Dalekiego Wschodu. Typhon rozszerza bowiem możliwości uderzeniowe USA na rosyjskie bazy lotnicze i obiekty morskie na Morzu Ochockim.
Japonia dostanie śmiercionośną broń od USA. Reagują Moskwa i Pekin
Zasięg pocisku manewrującego Tomahawk z Iwakuni w Japonii sprawia również, że znaczna część kluczowej infrastruktury wojskowej Korei Północnej, w tym silosy rakietowe, umocnione stanowiska artyleryjskie i centra dowodzenia, będzie narażona na jego uderzenie.
W sobotę Moskwa i Pekin niezależnie od siebie skrytykowały Tokio za decyzję o zezwoleniu Stanom Zjednoczonym na rozmieszczenie na jej terytorium systemy Typhon i ostrzegły Japonię, żeby ponownie rozważyła tę decyzję.