W skrócie USA rozmieszczą w Japonii system Mid-Range Capability podczas manewrów Resolute Dragon 2025.

System Typhon zwiększa możliwości uderzeniowe przeciwko Chinom, Rosji i Korei Północnej.

Moskwa i Pekin skrytykowały japońską decyzję i ostrzegły przed jej skutkami.

Według japońskiego dziennika "The Japan Times" dostarczenie tego systemu do Japonii ma się zbiec z manewrami Resolute Dragon 2025. Są to jedne z największych ćwiczeń dwustronnych między Japonią a Stanami Zjednoczonymi, które w tym roku zaczną się 11 września.

Stany Zjednoczone ujawniły w piątek, że zdecydowały się na wykorzystanie w manewrach tego systemu po tym, jak rosyjskie wojsko przeprowadziło przed kilkoma dniami ćwiczenia na Morzu Japońskim.

System ten, oficjalnie znany jako Mid-Range Capability, może odpalać pociski manewrujące SM-6 i Tomahawk. Pocisk SM-6 ma zasięg ponad 320 km, a pocisk manewrujący Tomahawk może sięgać celów oddalonych nawet o 1,5 tys. km. System z łatwością może być przemieszczany z miejsca na miejsce.

Jak zauważył portal Armyrecognition, rozmieszczenie tego systemu w Japonii niesie ze sobą poważne implikacje dla Chin, Rosji i Korei Północnej. Dla Chin jest silnym czynnikiem odstraszającym, ponieważ trudne do wykrycia amerykańskie pociski będą w stanie zagrozić ich wschodnim regionom przybrzeżnym, znacznej części Cieśniny Tajwańskiej i wszystkim chińskim operacjom na Morzu Wschodniochińskim.

Jest to też poważne zagrożenie dla rosyjskiej stosunkowo skromnej floty rozmieszczonej na Pacyfiku i dla rosyjskich terytoriów Dalekiego Wschodu. Typhon rozszerza bowiem możliwości uderzeniowe USA na rosyjskie bazy lotnicze i obiekty morskie na Morzu Ochockim.

Zasięg pocisku manewrującego Tomahawk z Iwakuni w Japonii sprawia również, że znaczna część kluczowej infrastruktury wojskowej Korei Północnej, w tym silosy rakietowe, umocnione stanowiska artyleryjskie i centra dowodzenia, będzie narażona na jego uderzenie.

W sobotę Moskwa i Pekin niezależnie od siebie skrytykowały Tokio za decyzję o zezwoleniu Stanom Zjednoczonym na rozmieszczenie na jej terytorium systemy Typhon i ostrzegły Japonię, żeby ponownie rozważyła tę decyzję.

