Japonia dostała nową broń. Pociski mogą zagrozić militarnym potęgom

Dawid Szczyrbowski

Oprac.: Dawid Szczyrbowski

Obsługujący pociski dalekiego zasięgu system rakiet Typhon będzie w najbliższym czasie stacjonował na obszarze Japonii. Amerykanie podjęli taką decyzję w związku ze zbliżającymi się manewrami Resolute Dragon 2025 oraz w odpowiedzi na ostatnie ćwiczenia Rosji na Morzu Japońskim. Moskwa i Pekin krytykują nowy ruch USA na Dalekim Wschodzie.

Pociski dalekiego zasięgu Tomahawk mogą zagrozić Rosji, Chinom i Korei Północnej. Japonia otrzyma czasowo dostęp do tej broni od Amerykanów. Zdj. ilustracyjne
Pociski dalekiego zasięgu Tomahawk mogą zagrozić Rosji, Chinom i Korei Północnej. Japonia otrzyma czasowo dostęp do tej broni od Amerykanów. Zdj. ilustracyjneABACA / Abaca Press / ForumAgencja FORUM

W skrócie

  • USA rozmieszczą w Japonii system Mid-Range Capability podczas manewrów Resolute Dragon 2025.
  • System Typhon zwiększa możliwości uderzeniowe przeciwko Chinom, Rosji i Korei Północnej.
  • Moskwa i Pekin skrytykowały japońską decyzję i ostrzegły przed jej skutkami.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według japońskiego dziennika "The Japan Times" dostarczenie tego systemu do Japonii ma się zbiec z manewrami Resolute Dragon 2025. Są to jedne z największych ćwiczeń dwustronnych między Japonią a Stanami Zjednoczonymi, które w tym roku zaczną się 11 września.

Stany Zjednoczone ujawniły w piątek, że zdecydowały się na wykorzystanie w manewrach tego systemu po tym, jak rosyjskie wojsko przeprowadziło przed kilkoma dniami ćwiczenia na Morzu Japońskim.

System ten, oficjalnie znany jako Mid-Range Capability, może odpalać pociski manewrujące SM-6 i Tomahawk. Pocisk SM-6 ma zasięg ponad 320 km, a pocisk manewrujący Tomahawk może sięgać celów oddalonych nawet o 1,5 tys. km. System z łatwością może być przemieszczany z miejsca na miejsce.

Japonia. Dostaną broń dalekiego zasięgu od USA. Zagrożenie dla trzech potęg

Jak zauważył portal Armyrecognition, rozmieszczenie tego systemu w Japonii niesie ze sobą poważne implikacje dla Chin, Rosji i Korei Północnej. Dla Chin jest silnym czynnikiem odstraszającym, ponieważ trudne do wykrycia amerykańskie pociski będą w stanie zagrozić ich wschodnim regionom przybrzeżnym, znacznej części Cieśniny Tajwańskiej i wszystkim chińskim operacjom na Morzu Wschodniochińskim.

Zobacz również:

Płomienie na okręcie marynarki USA. Do pomocy ruszyli Japończycy, są ranni
Świat

Płomienie na okręcie marynarki USA. Do pomocy ruszyli Japończycy, są ranni

Wojciech Barański
Wojciech Barański

    Jest to też poważne zagrożenie dla rosyjskiej stosunkowo skromnej floty rozmieszczonej na Pacyfiku i dla rosyjskich terytoriów Dalekiego Wschodu. Typhon rozszerza bowiem możliwości uderzeniowe USA na rosyjskie bazy lotnicze i obiekty morskie na Morzu Ochockim.

    Japonia dostanie śmiercionośną broń od USA. Reagują Moskwa i Pekin

    Zasięg pocisku manewrującego Tomahawk z Iwakuni w Japonii sprawia również, że znaczna część kluczowej infrastruktury wojskowej Korei Północnej, w tym silosy rakietowe, umocnione stanowiska artyleryjskie i centra dowodzenia, będzie narażona na jego uderzenie.

    W sobotę Moskwa i Pekin niezależnie od siebie skrytykowały Tokio za decyzję o zezwoleniu Stanom Zjednoczonym na rozmieszczenie na jej terytorium systemy Typhon i ostrzegły Japonię, żeby ponownie rozważyła tę decyzję.

    Zobacz również:

    Władimir Putin, Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
    Ukraina - Rosja

    Trump traci wiarę w Putina i Zełenskiego. "Dzieci na placu zabaw"

    Krzysztof Ryncarz
    Krzysztof Ryncarz
    "Powinniśmy mieć więcej pilotów". Błaszczak apeluje po wypadku F-16Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze