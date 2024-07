Węgry zaciągają gigantyczna pożyczkę. To początek "złotej podróży"

Trzyletnia pożyczka o zmiennym oprocentowaniu pochodzi od trzech chińskich pożyczkodawców (China Development Bank, Export-Import Bank of China i węgierskiego oddziału Bank of China Limited).

AKK nie ujawnił warunków spłaty. Stwierdził jednak, że pożyczka znacznie zwiększyła udział długu w walutach obcych w ogólnym zadłużeniu Węgier oraz zbliżyła go do niedawno podwyższonego progu 30 proc.

Pożyczka Węgier. Prezydent Chin z wizytą

Pod rządami premiera Viktora Orbana Węgry stały się ważnym partnerem handlowym i inwestycyjnym dla Chin, w przeciwieństwie do niektórych innych krajów Unii Europejskiej, które badają możliwość zmniejszenia zależności od drugiej co do wielkości gospodarki świata.