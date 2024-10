Afganistan. Talibowie zakazują pokazywania w mediach żywych istot

Saiful Islam Khyber, rzecznik Ministerstwa Propagowania Cnoty i Zapobiegania Występkom powiadomił, że w prowincjach Takhar, Maidan Wardak i Kandahar zalecono, by nie pokazywać w mediach niczego "co ma duszę, czyli ludzi i zwierząt". Jak wskazał, jest to sprzeczne z prawem islamskim.