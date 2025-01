Sensacyjnie doniesienia z Niemiec. "Jeszcze przed wyborami"

Coraz więcej wskazuje na to, że kanclerz Niemiec Olaf Scholz uda się do Moskwy bądź spotka się w innym miejscu z przywódcą Rosji Władimirem Putinem - napisał na platformie X Roderich Kiesewetter. Jak przekazał polityk opozycyjnej CDU, do potencjalnego spotkania może dojść jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.