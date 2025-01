Według z oficjalnych danych ze stacji IMGW, najzimniej było w woj. małopolskim gdzie w Poroninie o godz. 5:00 temperatura spadła aż do -17 st. C, natomiast w Ratułowie i Niedzicy do prawie -15 st. C.

Z kolei w Nowym Sączu termometry wskazywały prawie -14 st. C., a przy gruncie nawet - 20.st. C. W większych miastach takich jak: Jelenia Góra, Rzeszów i Zakopane słupki rtęci pokazywały -12 st. C, a w Krakowie i we Włodawie - 11 st. C.

Pogoda na niedzielę. "Utrzyma się zimowa aura"

"W niedzielę utrzyma się zimowa aura" - wskazała synoptyk IMGW Dorota Pacocha. Dodała, że będzie pochmurnie na północy kraju, chociaż wystąpią tam większe przejaśnienia. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, od południowego wschodu wzrastające do dużego.

Wraz z chmurami pojawią się kolejne opady śniegu. Z kolei na południowym zachodzie możliwe będą marznące opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Synoptyk ostrzegła, że takie warunki atmosferyczne mogą powodować gołoledź. Temperatura w niedzielę wyniesie minus 3 st. C na wschodzie, minus 1 st. C w centrum i 1 st. C nad morzem. Wiatr w całym kraju będzie słaby i umiarkowany.

Synoptyk powiedziała, że w nocy z niedzieli na poniedziałek nad Polską pojawi się ciepły front atmosferyczny, który przyniesie całkowite zachmurzenie. Nad Polską wschodnią przemieszczać się będzie strefa opadów śniegu, które przekształcą się w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Reklama

"Przeważnie na całym obszarze kraju będzie ślisko" - podkreśliła ekspertka. Temperatura wyniesie minus 5 st. C na wschodzie, minus 2 st. C w centrum i 2 st. C w południowo-zachodniej części kraju.

Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich także dość silny, w całym kraju okresami porywisty, południowo-wschodni skręcający od zachodu na południowo-zachodni. Porywy wiatru na zachodzie i wybrzeżu do 55 km/h, w rejonach podgórskich do 60 km/h, a w rejonie Bieszczad do 70 km/h. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 100 km/h, w Sudetach do 110 km/h, przejściowo powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Koniec zimy w nadchodzącym tygodniu? Zbliża się odwilż

Zgodnie z zapowiedzią synoptyk IMGW, nad Polską pojawi się ciepły front atmosferyczny, co zacznie powodować odwilż, która zdecydowanie podniesie temperaturę na początku tygodnia.

Od poniedziałku w większości słupki rtęci będą pokazywać dodatnie wartości. Według IMGW temperatura maksymalna w Święto Trzech Króli wyniesie od 1 st. C, 2 st. C na Suwalszczyźnie, około 6 st. C w centrum, do 10 st. C, 11 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Reklama

Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, porywisty, na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, a w rejonie Bieszczad do 70 km/h, południowy i południowo-zachodni, tylko na północnym wschodzie kraju początkowo południowo-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 100 km/h, w Sudetach słabnące do 70 km/h.

