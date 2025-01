Riposta z Pałacu. "To Donald Tusk powinien się tłumaczyć"

Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta, w sobotę odniósł się do nieobecności Andrzeja Dudy podczas gali z okazji inauguracji polskiej prezydencji w Radzie UE.

Andrzej Duda nieobecny na gali. Marcin Mastalerek odpowiada premierowi

"Prezydent Andrzej Duda nie będzie uwiarygadniał takich działań swoją obecnością. To Donald Tusk powinien od kilku dni tłumaczyć się, że w Polsce nie odbędzie się szczyt Rady Europejskiej tylko dlatego, że premier nie mógł znieść, że zgodnie z ustawą, to prezydent by ten szczyt prowadził" - wskazał Mastalerek.