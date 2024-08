Przeszkadza im kobiecy głos. Ogłosili kolejne absurdalne zakazy

Afganistan: Kolejne surowe zakazy talibów

Kolejne przepisy dotyczą m.in. transportu. Zakazane jest, by kobiety podróżowały same, a także by w komunikacji "mieszać" ze sobą osoby przeciwnej płci, które nie są ze sobą spokrewnione. Pasażerowie i kierowcy są również zobowiązani do odprawiania modlitw w wyznaczonych godzinach.