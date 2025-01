Co z wypłatą subwencji dla PiS? Adam Bodnar komentuje

- Odbieram to w taki sposób, że ucieczka jest dokonywana poprzez stosowanie konstrukcji, które są dla mnie, jako prawnika, dość wątpliwe. Z jednej strony mamy drugą część uchwały, w której jest mowa o tym, że w sumie nie wiadomo, co zrobić z Izbą Kontroli Nadzwyczajnej, a w pierwszej części jest mowa o tym, że jest to w wykonaniu postanowienia tej właśnie Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Czyli widzimy wzajemną sprzeczność - wskazywał.