Naukowcy z Finlandii znaleźli odpowiedź na trapiące wielu pytanie: co zrobić z choinką po świętach? Według nich drzewka nie należy wyrzucać do śmietnika, a najlepiej do wody. Badacze przekonują, że jodły i świerki zatopione np. w jeziorze czy morzu mają korzystny wpływ na środowisko. Wysłużone choinki przyczyniają się do zwiększenia populacji fauny wodnej i bioróżnorodności.