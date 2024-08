Najnowsze przepisy to wynik poprawek do Kodeksu Odpowiedzialności Administracyjnej Uzbekistanu , dotyczących "przebywania w miejscach publicznych z zakrytą twarzą w stopniu uniemożliwiającym identyfikację osoby". Nowelizacja weszła w życie w ubiegłym roku.

Przepis zakazujący przebywania w miejscach publicznych z zakrytą twarzą wiąże się z grzywną w wysokości od 3,4 mln do 5,1 mln uzbeckich sumów (ok. 930-1500 zł). Zakaz obejmuje także noszenie nikabu przez kobiety - poinformował portal Podrobno.

Uzbekistan. Brody pod lupą. Duże kary dla mężczyzn

Władze Uzbekistanu po trwającym kilka lat złagodzeniu podejścia do wyznawców islamu, związanym z objęciem władzy przez nowego prezydenta, stopniowo, lecz konsekwentnie zaostrzają walkę z demonstrowaniem religijności.

Uzbekistan. Seria kontrowersyjnych ustaw

- Albo religia, albo służba państwu - oznajmił kilka miesięcy temu premier Abdulla Aripow, zwracając się do urzędników.

Władze uchwalają kolejne ustawy w tej dziedzinie, takie jak nakaz ściszenia wezwań do modlitwy czy też nakaz serwowania alkoholu w lokalach gastronomicznych, co stoi w sprzeczności z nakazami islamu. Doniesienia o przymusowym goleniu bród przez mężczyzn pojawiały się już przed wejściem w życie wyżej wymienionej poprawki do kodeksu.