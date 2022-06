- W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska po roku negocjacji dała zielone światło dla polskiego planu odbudowy - powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen w europarlamencie, dodając, że "ten plan będzie wspierał Polaków w drodze ku bardziej zrównoważonej i lepszej przyszłości".

- Jak we wszystkich planach odbudowy, inwestycje są związane z reformami. Przyjęcie tego planu związane jest w szczególności z jasnym zobowiązaniem rządu Polski do niezależnego wymiaru sprawiedliwości - podkreśliła von der Leyen. - Te zobowiązania mają na celu spełnienie trzech elementów, takich jak:

Rozwiązanie obecnej izby dyscyplinarnej i zastąpienie jej niezależnym sądem ustanowionym zgodnie z prawem;

Zreformowanie systemu dyscyplinującego, tzn. kontrowersyjne wykroczenia dyscyplinarne muszą być usunięte np zwrócenie się do trybunału sprawiedliwości;

Wszyscy sędziowie, przeciwko którym Izba Dyscyplinarna wydała orzeczenia, powinni mieć prawo do tego, by ich sprawy rozpatrzyła nowa Izba.

Von der Leyen: Nie zawahamy się rozpocząć kolejnych postępowań wobec Polski

- To są te trzy kamienie milowe, które muszą zostać wypełnione, zanim dojdzie do wypłacenie jakichkolwiek środków. Chcę zapewnić, że nie wydamy żadnych środków do momentu zrealizowania tych reform - podkreśliła szefowa KE. Dodała, że "pierwsza płatność może zostać dokonana, kiedy nowe przepisy wejdą w życie i spełnią te warunki". - Poza tym Polska musi do końca 2023 wykazać, że wszyscy sędziowie, którzy zostali pozbawieni swoich funkcji niezgodnie z prawem, zostali przywróceni do pracy. Jeśli to nie nastąpi, nie będzie żadnych wypłat - kontynuowała Ursula von der Leyen.

- Kiedy ten postęp zostanie osiągnięty, to nie będzie jeszcze koniec kwestii praworządności w Polsce - kontynuowała szefowa KE. - Przyjęcie KPO dla Polski nie powstrzymuje żadnego postępowania dot. praworządności w Polsce. Będziemy kontynuować te postępowania i nie zawahamy się rozpocząć kolejnych, jeśli będzie taka potrzeba - powiedziała w europarlamencie Von der Leyen.

- Orzeczenie TSUE pozostaje wiążące i KE nadal będzie egzekwowała decyzję sądu i będzie nakładała dzienne kary, aż rząd nie zastosuje się do tych orzeczeń - oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej.