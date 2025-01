- Mamy tak samo, jak wy. Pięknie opowiada o wszystkim, a robi - to wszystko, o czym dzisiaj mówił - dokładnie odwrotnie - nadmienił, odnosząc się w tych słowach do premiera Donalda Tuska, który wcześniej prezentował priorytety polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej .

Parlament Europejski. Patryk Jaki: Tusk wytarł sobie prawem buty

- (Tusk - red.) mówi o praworządności, czyli o państwie opartym na prawie. Musicie to usłyszeć - prawem, to on sobie wytarł buty . Pięknie mówił dzisiaj o potrzebie jedności. Chcecie zobaczyć, jak ona wygląda w Polsce? Dla konkurencji politycznej ogłosił Norymbergę (...) następnie siłą przejął prokuraturę - kontynuował Patryk Jaki.

Zajączkowska-Hernik do Donalda Tuska: Jest pan niebezpieczny

- Jest pan wielkim przeciwnikiem imigracji, a w 2014 i 2015 roku razem z Angelą Merkel zapraszał ich pan do Europy. Za pana rządów powstał Nord Stream 2 i to pan był przeciwnikiem "resetu" z Rosją, a teraz pan udaje wielkiego wroga Putina (...). Jedyne, co panu wyszło, to Wielka Brytania z UE - mówiła Zajączkowska-Hernik.