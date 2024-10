"Wojna" - pod takim tytułem na amerykańskim rynku pojawi się nowa książka Boba Woodworda . Przed laty legendarny dziennikarz "Washington Post" odkrył wespół ze swoim redakcyjnym kolegą Carlem Bernsteinem aferę Watergate, która doprowadziła Richarda Nixona do rezygnacji z amerykańskiej prezydentury.

Teraz Woodward na tapet bierze Donalda Trumpa, który po czterech latach zamierza wrócić do Białego Domu. Reporter ustalił w kilku źródłach, że republikanin w 2020 roku - na finiszu swojej prezydentury - wysłał Władimirowi Putinowi pakiet a także zestawów do testowania na COVID-19 do "prywatnego użytku".