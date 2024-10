Według ujawnionych przez autora informacji tylko w 2021 roku miało dojść do siedmiu takich rozmów. Jedna z nich miała odbyć się w posiadłości Donalda Trumpa na Florydzie. Polityk miał wówczas poprosić swojego asystenta o opuszczenie pokoju, by "mógł jak to ujął, porozmawiać przez telefon z prezydentem Rosji".

