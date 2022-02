Trump chwali Putina: "Wykonał genialny ruch"

Oprac.: Magda Domańska Świat

Były prezydent USA Donald Trump ocenił, że Władimir Putin jest "bardzo sprytny", a jego decyzja o o uznaniu "niepodległości" parapaństw w Donbasie była "genialna". Zapewnił jednocześnie, że gdyby on był u władzy, byłoby to "nie do pomyślenia".

Zdjęcie Donald Trump / SAUL LOEB / AFP