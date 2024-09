To dlatego Łukaszenka uwalnia więźniów. Ekspert wskazuje jasno

W oficjalnych komunikatach informowano, że wypuszczani od lipca więźniowie zostali ułaskawieni. Wskazywano też, że są to osoby starsze lub cierpiące na choroby, chociaż nie we wszystkich przypadkach tak było.

16 września powiadomiono o ułaskawieniu 37 więźniów politycznych w "geście humanizmu". W dalszym ciągu za kratami pozostaje ponad 1300 ludzi, a nowych więźniów politycznych przybywa.

Łukaszenka wymienia więźniów. "Próba odbudowania uznania"

- Próbując odgadnąć motywy Alaksandra Łukaszenki eksperci sięgają po różne wyjaśnienia. Dla mnie najbardziej przekonująca jest próba odbudowania przynajmniej częściowego uznania w kontekście przyszłorocznych wyborów "prezydenckich"- ocenił w rozmowie Alaksandr Kłaskouski, publicysta związany z niezależnym portalem informacyjnym Pozirk. Reklama

Mówiąc o przyszłorocznej kampanii, w której Łukaszenka zamierza po raz kolejny przedłużyć swoje rządy, Kłaskouski zaznaczył, że również same wybory mają być próbą "ponownej legitymizacji".

- On ma nadzieję, że Zachód pogodzi się z ich wynikami i stopniowo da się przekonać, że "co było w 2020 roku, to było, ta kadencja już minęła, trzeba przewrócić stronę i iść dalej" - mówi analityk.

Według niego "Łukaszenka chce trochę poluzować pętlę, którą trzyma na jego szyi Władimir Putin".

Wymiana więźniów. Łukaszenka chce zwrócić uwagę Zachodu. Ekspert wskazał na wybory

- Dlatego chciałby przynajmniej jakichś gestów ze strony państw Zachodu, które można byłoby przedstawić jako uznanie. To mogłoby być jakieś spotkanie, wizyta, nawet niekoniecznie wysokiego szczebla, czy - w bardziej optymistycznym dla niego scenariuszu - powrót zachodnich ambasadorów - uważa Kłaskouski.

Zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie władze Białorusi "sygnalizują" gotowość do rozmowy o nielegalnej migracji (której Mińsk używa do wywierania presji na Polskę oraz całą UE- red.).

- Oczywiście to sygnalizowanie na różnych poziomach odbywa się w typowym dla Mińska stylu propagandowym, utrzymana jest narracja o "śmierci na granicy" i krytyka polskich władz, a jednoczesne podkreślanie "gotowości do dialogu" ze strony Mińska. Obiektywnie liczba nielegalnych migrantów atakujących granice ostatnio zmalała, chociaż nie można wykluczyć, że był to także efekt zaangażowania Chin, zainteresowanych niezakłóconym tranzytem swoich towarów - powiedział Kłaskouski. Reklama

Białoruś. Ekspert mówił o działaniach Łukaszenki. "Względy wizerunkowe"

Jak dodał, wśród motywów, które mogły nakłonić Łukaszenkę do uwolnienia kilku grup więźniów politycznych, były na pewno też "względy wizerunkowe".

- Wewnątrz kraju przedstawiane to jest jako gest humanitarny, to część takiego przedwyborczego liftingu Łukaszenki. W pewnym sensie to też może być próba wysłania sygnału, że sytuacja "się normalizuje" - wyliczył analityk.

Zaznaczył przy tym, że na razie nie można mówić o jakiejkolwiek zmianie, jeśli chodzi o działanie aparatu represji, a "siłowicy" to grupa, która jest najbardziej zainteresowana utrzymaniem obecnej sytuacji.

- Oni mogą się wykazywać, pisać raporty, zdobywać nowe gwiazdki. Jak trwają represje, to oni są potrzebni - przypomniał ekspert.

- Część komentatorów, zwłaszcza z kręgów oponentów władz, triumfalnie ogłasza, że uwolnienie więźniów to efekt sankcji. W moim odczuciu to mało przekonujące, bo sytuacja gospodarcza na Białorusi na razie jest zadowalająca dla władz. Oczywiście to się stało za cenę przeorientowania gospodarki na Rosję, ale palącej presji gospodarczej na razie Łukaszenka nie odczuwa - dodał rozmówca. Reklama

Wymiana więźniów w zamian za uznanie. Ekspert wyjaśnia

Zdaniem eksperta, ewentualne gesty ze strony Zachodu dałyby Łukaszence jeszcze jedną korzyść. - Mógłby to propagandowo przedstawiać jako argument na marginalizację emigracyjnych ośrodków demokratycznych, otoczenia Swiatłany Cichanouskiej - wyjaśnił.

Chociaż dzisiaj - po zdławieniu protestów w 2020 roku i wsparciu rosyjskiej agresji na Ukrainę - zależność od Moskwy jest nieporównywalnie większa niż w czasie wyborów w 2015 czy w 2010 roku, Łukaszenka próbuje "grać w tę samą grę".

- Jest to próba manewrowania, sygnalizowania, że nie stracił podmiotowości. To jest ciągle działanie w starej znanej logice - transakcyjnej, handlowej. W tamtych kampaniach się udawało - Łukaszenka zwalniał więźniów politycznych w zamian za uznanie, utrzymywanie jakiejś formy współpracy. Na razie jednak wydaje się, że skala gestów ze strony Mińska nie przekonuje zachodnich rządów. W więzieniach wciąż jest ogromna liczba więźniów politycznych, są nowe zatrzymania i nowe wyroki. Nic nie wskazuje na to, że trend na utrzymanie represji miałby się odwrócić - podsumował Kłaskouski. Reklama

-----

Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!