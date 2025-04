Przełom w relacjach USA - Iran? Trump zapowiada bezpośrednie rozmowy

- Prowadzimy bezpośrednie rozmowy z Iranem, które już się rozpoczęły (...) Mamy bardzo duże spotkanie (w sobotę - red.) i zobaczymy, co może się wydarzyć. I myślę, że wszyscy zgadzają się, że zawarcie umowy byłoby lepsze niż robienie tego, co jest oczywiste, a to, co oczywiste, to nie jest coś, w co chcę się angażować, albo, szczerze mówiąc, w co Izrael chce się angażować, jeśli mogą tego uniknąć - stwierdził amerykański prezydent, nawiązując do ewentualnego użycia siły przez wojsko.