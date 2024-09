- Aleksandr Łukaszenka wymienia więźniów na części do samolotów - twierdzi rosyjski polityk Ilja Jaszyn, którego reżim uwolnił w ramach ostatniej wymiany z Zachodem. Białoruski dyktator ma problem z częściami do samolotów państwowej linii lotniczej Belavia, a reżim nie jest w stanie ominąć sankcji, które uniemożliwiają ich zakup. To praktyka, która już w przeszłości miała miejsce.