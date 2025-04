"Do maszynowni dostała się woda". Dramatyczna akcja na Bałtyku

Początek sezonu okazał się fatalny dla statku wycieczkowego "MS Baltica" . W poniedziałek przed południem jednostka z kilkoma pasażerami na pokładzie wypłynęła z portu w Kühlungsborn . W planach był krótki rejs po Morzu Bałtyckim do sąsiedniego Warnemünde .

Nagle zmienił się dźwięk wydawany przez silnik, a następnie do maszynowni dostała się woda - informuje niemiecki "Bild". Kapitan zareagował błyskawicznie: powiadomił służby ratunkowe, zawrócił i zacumował przy molo oraz wezwał pasażerów do ewakuacji i wszyscy obecni na pokładzie bezpiecznie opuścili statek.

Specjaliści odkryli, że poluzował się wał napędowy, co ułatwiło przedostanie się wody do wnętrza statku. Na ten moment "MS Baltica" pozostanie w pobliżu molo w Kühlungsborn. Gdy nurkowie uszczelnią wyciek, statek zostanie przetransportowany do stoczni.