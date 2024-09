Według niego, uwalniając niewielką liczbę więźniów politycznych, Łukaszenka próbuje "zbadać teren, wysondować, czy Zachód jest gotów do rozmów, zobaczyć reakcję".

Białoruś. Łukaszenka wypuszcza więźniów. Eksperci wskazują

W środę media rządowe na Białorusi powiadomiły, że Łukaszenka ułaskawił kolejną już grupę więźniów politycznych. Chodzi o 30 osób - 23 kobiety i siedmiu mężczyzn. Tym samym liczba więźniów sumienia , wypuszczonych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wynosi 78 . Jednocześnie co najmniej 1400 osób jest wciąż więźniami politycznymi; odbywają się nowe zatrzymania i procesy .

Eksperci, oceniając kroki podejmowane przez Łukaszenkę, zaznaczają, że jego rzeczywiste motywacje są trudne do odgadnięcia . Uważają jednak, że chodzi najprawdopodobniej o przygotowanie gruntu pod przyszłoroczne wybory prezydenckie , które 70-letni Łukaszenka planuje ponownie "wygrać".

Nowa taktyka Alaksandra Łukaszenki. W tle wybory na Białorusi

Zwraca uwagę, że chociaż większości nazwisk nie podano do wiadomości publicznej, to wśród zwolnionych już ludzi zauważyć można dwie grupy. Część z nich to osoby starsze i ciężko chore. Jest też grupa osób, których czas przebywania za kratami dobiegał końca.