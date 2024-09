Zdaniem ekspertów obecnie na granicy litewskiej dowództwo białoruskich wojsk zgromadziło 38 jednostek różnego rodzaju sprzętu i ponad 250 żołnierzy, którzy mają wspierać siły straży granicznej . Jak tłumaczą analitycy, jednostki nie stanowią żadnego zagrożenia militarnego dla Litwy, są to wyłącznie działania propagandowe, które mają pokazać rzekome zdolności mobilne tamtejszych wojsk.

Wojna w Ukrainie. Łukaszenka o zaangażowaniu w konflikt

Informacje o ruchach białoruskich wojsk i doniesienia dotyczące ich stacjonowania w pobliżu granic kraju skomentował dla redakcji propagandowej agencji Belta dyktator Alaksandr Łukaszenka . Miński satrapa podkreślił, że mówienie o inwazji białoruskich wojsk na sąsiednie kraje jest kłamstwem, a on sam prowadzi "jasną i uczciwą politykę" .

- Nie było rozkazu, żeby walczyć poza Białorusią i nie będzie takich rozkazów. Będziemy walczyć tylko wtedy, gdy przyjdą do nas ze złymi intencjami - stwierdził.

W dalszej części rozmowy białoruski dyktator przekonywał, że zaraz po rozpoczęciu inwazji Rosji w Ukrainie namawiał władze w Kijowie do zaniechania walki i podjęcia negocjacji.

- Ostrzegałem go, kiedy zaczęła się wojna. Dzwoniłem do Zełenskiego: "Wołowdia, posłuchaj mnie. Jak tylko gdzieś się stanie problem to zapomną o tobie (kraje Zachodu - red.). Ukraina będzie w tle - przekonywał.