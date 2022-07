Tajemnicza śmierć Brytyjczyka we włoskim hotelu

Oprac.: Artur Pokorski Świat

W sobotę w jednym z hoteli we Florencji znaleziony został martwy mężczyzna. Włoskie media podają, że to Ricky Bibey, obywatel Wielkiej Brytanii. Według doniesień lokalnej prasy, przyczyną śmierci 40-latka była "nieudana gra erotyczna". Jego partnerka trafiła do szpitala, gdzie przeszła operację.

