Szwagierka Izabeli z Pszczyny: Przez zmianę ustawy aborcyjnej straciła życie

Śmierć 30-letniej Izabeli z Pszczyny, która osierociła kilkuletnią córkę Maję, wywołała w ubiegłym roku w całym kraju protesty przeciw obecnie obowiązującym przepisom dotyczącym aborcji pod hasłem "Ani jednej więcej". W czwartek sprawą zaostrzenia w Polsce przepisów aborcyjnych przez orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego zajmowali się posłowie z dwóch komisji PE. Podczas spotkania wysłuchana przez Komisję Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisję Wolności Obywatelskich Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych została m.in. szwagierka pani Izabeli Elżbieta Skrobol.

Reklama

Śmierć Izabeli z Pszczyny. "Przez zmianę ustawy straciła życie"

- Kochała życie i cieszyła się życiem, była bardzo silną osobowością - mówiła Skrobol o zmarłej Izabeli, która "prowadziła własny biznes, uwielbiała podróże i chciała pokazać swojej córce świat".

- O syna starali się przez trzy lata. Zdiagnozowano bezwodzie. W karcie były zapisy o wadzie letalnej - wspomina okoliczności drugiej ciąży 30-latki. Izabela do szpitala trafiła we wrześniu ubiegłego roku. - Zmarła po niespełna 24 h w szpitalu na wstrząs septyczny. Nie udzielono jej właściwych świadczeń medycznych zgodnych z aktualną wiedzą medyczną - stwierdziła Skrobol.

Pani Elżbieta opowiadał, że Izabela zgłaszała lekarzom: "ja chcę żyć, mam dla kogo żyć" - miała na myśli męża i córkę Maję.

Skrobol przekonywała podczas wysłuchania, że prawo może mieć wpływ na czyjeś życie i przytoczyła słowa, które usłyszała od lekarza: "nie możemy nic zrobić, bo ustawa aborcyjna". - Zmiana ustawy antyaborcyjnej krzywdzi kobiety. (...) Przez zmianę ustawy Iza straciła życie, właściwie mogę powiedzieć, że to życie zostało jej odebrane - podsumowała.

"Lekarze boją się podejmować działania"

W trakcie czwartkowego wysłuchania głos zabrała także m.in. Kamila Ferenc, prawniczka Fundacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA. - Mamy więcej takich przypadków - powiedziała.

- Są to ofiary restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego. Ofiary modelu traktowania w Polsce kobiet jak przedmiotu, który nie ma nic do powiedzenia, odnośnie tego czego chce i potrzebuje - tłumaczyła.

Zdaniem Ferenc zaostrzenie prawa aborcyjnego mocno wpływa na działanie medyków. - Efekt mrożący dla lekarzy, którzy boją się podejmować działania, które mogłyby zostać uznane za aborcję - stwierdziła.

- UE powinna zapewnić polskim kobietom dostęp do bezpiecznej, legalnej i darmowej aborcji na terytorium UE - powiedziała i dodała, że "decyzja powinna być w rękach kobiet, a nie konserwatywnych lekarzy, polityków, prokuratorów czy sędziów".

Śmierć Izabeli z Pszczyny

Izabela we wrześniu ubiegłego roku zgłosiła się do Szpitala Powiatowego w Pszczynie po tym, jak odeszły jej wody płodowe. U płodu już wcześniej stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w szpitalu w wyniku wstrząsu septycznego. Rodzina zmarłej stoi na stanowisku, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co przyczyniło się do śmierci 30-latki.



Kontrola przeprowadzona wcześniej w szpitalu przez Narodowy Fundusz Zdrowia potwierdziła liczne nieprawidłowości w organizacji, sposobie realizacji i w jakości świadczeń udzielonych pacjentce. NFZ nałożył w związku z tym na szpital karę w wysokości blisko 650 tys. zł.

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji i opinii ekspertów rzecznik praw pacjenta uznał, że w tej sprawie doszło do naruszenia praw pacjenta, przygotował też zalecenia dla szpitala w Pszczynie. Wśród nich znalazło się m.in. opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących zasad postępowania personelu w razie wystąpienia wstrząsu septycznego, a także wdrożenie zasad postępowania w sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu kobiety. Szpital przeprowadził już dodatkowe szkolenia personelu i rozszerzył procedury bezpieczeństwa.

Wcześniej zarząd szpitala zapewniał wielokrotnie, że jego personel zrobił wszystko, by uratować pacjentkę i jej dziecko, a wszystkie decyzje lekarskie zostały podjęte z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce przepisów prawa oraz standardów postępowania. Zawiesił jednak realizację kontraktów dwóch lekarzy, którzy pełnili dyżur w czasie pobytu kobiety w szpitalu.