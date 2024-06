Szef MSZ z kraju NATO u Putina. "Mamy bardzo dobre stosunki"

Władimir Putin przyjął tureckiego ministra na Kreml u we wtorek wieczorem. Wcześniej Fidan wziął w Rosji udział w spotkaniu grupy BRICS i w rozmowach dwustronnych, w tym ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem .

Szef MSZ Turcji zapewnił, że Ankara "jest zdeterminowana, by kontynuować wszelkie możliwe działania mediacyjne" w sprawie Ukrainy .

Rozmowy szefa MSZ Turcji w Rosji

Jak podała agencja Reutera, rozmowy Fidana z Ławrowem dotyczyły "spraw gospodarczych ważnych dla Turcji" oraz wojny Izraela z Hamasem . Spotkanie odbyło się w Niżnym Nowogrodzie, gdzie zebrała się grupa BRICS . W ubiegłym tygodniu Fidan zapowiedział, że Ankara może rozważyć przystąpienie do tej organizacji.

Ankara zapewnia, że pozostaje oddanym członkiem NATO i aspiruje do przystąpienia do UE. Turcja nie dołączyła jednak do unijnych sankcji wobec Rosji za wojnę przeciwko Ukrainie. Jednocześnie Turcja deklaruje poparcie dla ukraińskiej integralności terytorialnej.