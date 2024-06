Rosyjska flota na Karaibach. W składzie atomowy Kazań

Kazań to uderzeniowy okręt podwodny projektu 885M. Należy do nowszych jednostek, do służby trafił w maju 2021 roku. Okręt mierzy 120 metrów długości, a jego wyporność to około 14 tys. ton. Jest wyposażony w atomowy napęd i może samodzielnie działać na morzu przez 100 dni. Jednostka zanurza się na głębokość 600 metrów.