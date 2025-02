Merz zgodził się, że Ukraina nie może dołączyć do sojuszu w trakcie trwającej wojny, ale podkreślił wagę jej integracji z Unią Europejską. - Członkostwo w UE to szansa na większe bezpieczeństwo i stabilność dla Ukrainy - powiedział lider CDU. W przeciwieństwie do Scholza nie odniósł się do przyszłości Ukrainy w NATO po zakończeniu konfliktu.