Dyplomaci zwracają uwagę, że sytuacja jest skomplikowana ze względu na fakt, że na miejscu, gdzie doszło do zdarzenia, toczą się walki między sudańskimi władzami a separatystami.

Siły Szybkiego Reagowania zestrzeliły samolot z rosyjską załogą

Projekt "Sudan War Monitor" opublikował zdjęcia dokumentów należących do pilotów, znalezionych na miejscu katastrofy. Jeden z nich miał rosyjski paszport , a drugi dowód osobisty, identyfikujący go jako głównego inżyniera Airline Transport Incorporation FZC , firmy z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, powiązanej z Kirgistanem .

Pozostałości wraku sugerują jednak, że samolot ten był w rzeczywistości częścią transportu lotniczego sponsorowanego przez Zjednoczone Emiraty Arabskie na rzecz samego Sił Szybkiego Reagowania. Z opublikowanych nagrań z miejsca katastrofy wynika, że ucieszeni wyeliminowaniem celu bojownicy nie zdawali sobie sprawy z tego, że tak naprawdę zestrzelili samolot transportowy używany do ich własnego zaopatrzenia.

Wojna domowa w Sudanie

W Sudanie toczy się wyniszczająca wojna domowa, która od kwietnia 2023 r. odebrała już życie ok. 150 tys. osób. Według specjalistów, konflikt pomiędzy armią generała Abdela Fattaha al-Burhane i paramilitarnymi oddziałami Sił Szybkiego Wsparcia (FSR) jego dawnego zastępcy, Mohameda Hamdane Dagalo, może doprowadzić do największej klęski głodu na świecie od co najmniej 40 lat.