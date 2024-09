Sudańskie ministerstwo spraw zagranicznych odrzuciło raport misji badawczej ONZ , w którym wzywano do rozmieszczenia w kraju "niezależnych i bezstronnych sił", które miałyby zająć się ochroną obywateli.

Kryzys w Sudanie. MSZ nazywa ONZ "organem nielegalnym"

Dyplomacja afrykańskiego kraju wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że misja organizacji dopuściła się "rażącego naruszenia swojego mandatu". Zdaniem przedstawicieli rządu, Rada Praw Człowieka ONZ powinna wspierać rozwiązania sugerowane przez lokalną władzę, a nie "dążyć do narzucenia innego mechanizmu zewnętrznego". Nazwali też ją "organem politycznym i nielegalnym" .

ONZ ostrzega przed zbrodniami wojennymi w Sudanie

Misja badawcza ONZ poinformowała w piątek, że na terenie Sudanu dochodzi do "zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości". Działania wojenne doprowadziły do wysiedlenia ponad 10 mln ludzi , w tym również w krajach sąsiadujących.

- Sprawa jest niezwykle pilna, brak działań służących powstrzymaniu konfliktu i brak reakcji na spowodowane nim cierpienia jest zatrważający - przestrzegał w niedzielę dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus podczas wizyty w Port Sudan . Jak wskazał, w kraju nie funkcjonuje już ok. 70-80 proc. infrastruktury zdrowotnej.

Ghebreyesus zaapelował, by "świat się obudził i pomógł wyrwać Sudan z koszmaru, w którym trwa".

Wojna w Sudanie. Eksperci biją na alarm

W Sudanie toczy się wyniszczająca wojna domowa, która od kwietnia 2023 r. odebrała już życie ok. 150 tys. osób. Według specjalistów, konflikt pomiędzy armią generała Abdela Fattaha al-Burhane i paramilitarnymi oddziałami Sił Szybkiego Wsparcia (FSR) jego dawnego zastępcy, Mohameda Hamdane Dagalo, może doprowadzić do największej klęski głodu na świecie od co najmniej 40 lat.