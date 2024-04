"Spotkanie dwóch przyjaciół". Zachwyty po kolacji prezydenta z Trumpem

Andrzej Duda i Donald Trump zjedli wspólną kolację w Trump Tower w Nowym Jorku. Prezydent wskazywał po spotkaniu, że to przebiegło w "bardzo miłej atmosferze". Minister Wojciech Kolarski podkreślał z kolei, że rozmowy były "znakomite". - Polacy go kochają, naprawdę go kochają, to nie jest łatwa rzecz do osiągnięcia - mówił przed spotkaniem z Andrzejem Dudą Donald Trump.