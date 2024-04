Spotkanie Dudy z Trumpem. "Zaproszenie do prywatnego mieszkania"

Andrzej Duda przebywa z roboczą wizytą w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Prezydent w środę spotka się na kolacji z byłym prezydentem USA. - To spotkanie będzie miało miejsce dzisiaj wieczorem. Zostałem zaproszony przez pana Donalda Trumpa do jego prywatnego mieszkania, więc to jest zupełnie prywatna wizyta, prywatne zaproszenie - powiedział dziennikarzom polski prezydent.